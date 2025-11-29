https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zoo-v-san-diegu-uhynula-zelva-sloni-podle-odhadu-ji-bylo-141-let
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V zoo v San Diegu uhynula želva sloní, podle odhadů jí bylo 141 let

29.11.2025 00:25 (ČTK)
Želva sloní. Ilustrační foto
Želva sloní. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ralph Earlandson / Flickr
V zoo v San Diegu uhynula želva sloní jménem Gramma, její věk se odhadoval na 141 let. Zvíře, kterému jeho ošetřovatelé přezdívali královna zoo, bylo utraceno kvůli přetrvávajícímu onemocnění kostí spojenému s pokročilým věkem, oznámila podle deníku The New York Times (NYT) zoologická zahrada.
 
Gramma (Babička) do sandiegské zoo dorazila mezi lety 1928 a 1931, když jí bylo něco přes 40 let. V tomto období Bílému domu šéfoval nejprve prezident Calvin Coolidge a následně Herbert Hoover, lidé poslouchali písně jako Ain't Misbehavin' a v kinech běžel filmy Broadwayská melódie či Na západní frontě klid, připomíná NYT.

V roce 1884, který je považován za pravděpodobný rok narození Grammy, byl americkým prezidentem Grover Cleveland a chození do kina nebo kupování gramofonových desek ještě nebylo běžnou záležitostí.

Ačkoliv je 141 let pokročilý věk, pro tento živočišný druh se nejedná o rekord. V roce 2006 v australské zoo uhynula želva sloní Harriet, které bylo 176 let.

Želva sloní je největší suchozemská želva a ve volné přírodě se vyskytuje na souostroví Galapágy. V současnosti jich tam žije na 10 000 navzdory tomu, že jejich vajíčka čelí hrozbě od krys, psů a koček, které na ostrovy dovezli lidé. Želva sloní byla jedním z objevů, který ohromil britského přírodovědce Charlese Darwina při návštěvě na Galapágách v 19. století, z níž vzešla jeho teorie o původu druhů.

V dubnu se páru kriticky ohrožených želv sloních v zoo v americké Filadelfii vylíhla čtyři mláďata. Téměř ve sto letech se tak párek těchto plazů stal poprvé rodiči.

Za nejstarší želvu a pozemní zvíře na světě je považován samec želvy obrovské Jonathan z ostrova Svatá Helena, u něhož se předpokládá, že se narodil kolem roku 1832, a letos by mu tedy mělo být 193 let.

Pražská EVVOluce

