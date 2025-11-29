V zoo v San Diegu uhynula želva sloní, podle odhadů jí bylo 141 let
V roce 1884, který je považován za pravděpodobný rok narození Grammy, byl americkým prezidentem Grover Cleveland a chození do kina nebo kupování gramofonových desek ještě nebylo běžnou záležitostí.
Ačkoliv je 141 let pokročilý věk, pro tento živočišný druh se nejedná o rekord. V roce 2006 v australské zoo uhynula želva sloní Harriet, které bylo 176 let.
Želva sloní je největší suchozemská želva a ve volné přírodě se vyskytuje na souostroví Galapágy. V současnosti jich tam žije na 10 000 navzdory tomu, že jejich vajíčka čelí hrozbě od krys, psů a koček, které na ostrovy dovezli lidé. Želva sloní byla jedním z objevů, který ohromil britského přírodovědce Charlese Darwina při návštěvě na Galapágách v 19. století, z níž vzešla jeho teorie o původu druhů.
V dubnu se páru kriticky ohrožených želv sloních v zoo v americké Filadelfii vylíhla čtyři mláďata. Téměř ve sto letech se tak párek těchto plazů stal poprvé rodiči.
Za nejstarší želvu a pozemní zvíře na světě je považován samec želvy obrovské Jonathan z ostrova Svatá Helena, u něhož se předpokládá, že se narodil kolem roku 1832, a letos by mu tedy mělo být 193 let.
