Do rezervace u Rokycan převezli z Milovic zubry, doplní divoké koně

Tři dospělé samice zubrů ve čtvrtek odjely z bývalého vojenského prostoru Milovice do nové rezervace na okraji Rokycan.

Tři dospělé samice zubrů ve čtvrtek odjely z bývalého vojenského prostoru Milovice do nové rezervace na okraji Rokycan. Zatím tam budou v menší aklimatizační ohradě, později se připojí v padesátihektarovém výběhu k šesti hřebcům divokých koní, kteří v rezervaci žijí od loňského podzimu. K zubřím samicím by měl v dohledné době přibýt i samec, takže zde bude stádo schopné reprodukce. Ve čtvrtek to řekl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která založila rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v Milovicích.

Do Rokycan přijely ve čtvrtek navečer dvouleté až tříleté samice, které se již narodily v Milovicích. S převozem pomáhali odborníci z královédvorské zoo, kteří mají s transportem velkých kopytníků bohaté zkušenosti. Zvířata byla před naložením uspána, při přepravě jsou ale už probuzená, řekl Dostál.

Na západě Čech budou v místech bývalého vojenského cvičiště spásáním vegetace a pohybem v terénu pomáhat udržovat evropsky významnou lokalitu Natura 2000. V tůních tam žije vzácná kuňka žlutobřichá, dále skokan štíhlý, ropucha obecná a čolek obecný. Vyskytuje se tam užovka obojková, v Rakovském potoce žije rak kamenáč. Rostou tam vzácné kosatce sibiřské, upolíny nejvyšší nebo žluťuchy lesklé.

Desítky hektarů pozemků bývalého vojenského cvičiště koupil od armády podnikatel Robert Beneš, který z vlastních prostředků rezervaci zřídil a provozuje. "Plocha se skoro třicet let nijak neudržovala. Museli jsme ji nejdřív vyčistit od odpadků," řekl. Padesátihektarové území dělí asi šest metrů široká cesta, která patří městu. Jedna část má 13 a druhá 37 hektarů, zvířata ale mezi nimi mohou přecházet. V místě by měla vzniknout lávka, po které budou moci lidé chodit, zároveň bude sloužit jako vyvýšené vyhlídkové místo, řekl Beneš. Lidé mohou chodit po obvodu ohrady. Velká část rezervace je také vidět z rozhledny na nedalekém kopci Kotel.

Samice zubrů budou asi měsíc v 1,2 hektaru velké aklimatizační ohradě, pak se připojí ke koním. Ti si už na pobyt plně zvykli a dobře prospívají, řekl Beneš. Uvažuje o tom, že pokud budou v rezervaci vhodné podmínky, mohl by časem ke koním a zubrům doplnit i pratury.

