Do thajského boje proti koronaviru se zapojili labradorští retrívři

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mark / Flickr Po několika vteřinách očichávání vzorků umístěných v kovových nádobkách jsou psi schopní poznat, kteří z lidí jsou nakaženi nemocí covid-19.

Thajsko začalo do boje proti koronaviru zapojovat psí jednotku v naději, že pomůže zpomalit narůstající počet nákaz nemocí covid-19. Psi jsou speciálně vycvičení na vyčenichání jedinečného pachu, který mají nakažení lidé v potu, napsala agentura AP.

Angel, Bobby a Bravo jsou tři z šesti labradorských retrívrů, které vycvičili vědci veterinární fakulty univerzity v Bangkoku. Od desátého května tato trojice otestovala více než 1000 vzorků od zaměstnanců univerzity, studentů i lidí mimo univerzitu.

A výsledky jsou zatím velmi působivé. Po několika vteřinách očichávání vzorků umístěných v kovových nádobkách jsou psi schopní poznat, kteří z lidí jsou nakaženi nemocí covid-19. Pokud ve vzorku není stopa nákazy, pes ho mine. Když je pozitivní, posadí se před ním.

Profesorka Kajvalí Čatdarongová, která vede výzkumný tým, se nechala inspirovat zeměmi, jako je Finsko, Spojené arabské emiráty, Německo či Indie, kde používají psy ke zjišťování nákazy. Jen si nebyla jistá, jestli to bude stejně fungovat i v Thajsku proslulém svou kořeněnou, chuťově bohatou kuchyní.

Využití psů při testování je podle vědců velmi užitečné, protože jsou schopní prověřit i lidi, kteří by se jinak testovat nenechali. Vědci hodlají psí týmy vyslat do míst, kde panuje podezření na komunitní šíření nákazy.

I když podle profesorky Čatdarongové jsou psi schopní poskytnout rychlou a levnou alternativu testování, mají svá omezení. "V pět odpoledne dostávají večeři. Zhruba deset minut předtím začnou být nesoustředění, a nemůžou už pracovat. Po večeři si pak jdou zdřímnout. Jsou to živá zvířata a my musíme brát v úvahu jejich potřeby a pocity," řekla. "Ale pro mě jsou to i tak hrdinové a hrdinky."

