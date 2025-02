Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dobrovolníci budou letos opět uklízet řeku Sázavu a její břehy mezi Střechovem a Pikovicemi. Dvacátý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 11. do 13. dubna. Zájemci se mohou od 1. února zaregistrovat na webu www.cistarekasazava.cz , kde také získají podrobné informace o akci, informovala ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.Podle autorky projektu Barbory Čmelíkové je i po 20 letech úklidu na březích řeky pořád co sbírat. Něco uplave při povodni, za velkým množstvím nepořádku jsou ale lidé. "Mikročástice z rozpadajících se plastů potom dýcháme, jíme a pijeme. Ale dýchají, jedí a pijí je i naše děti a jejich děti. Přírodu proto musíme chránit," uvedla Čmelíková.

První ročník akce Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006. Postupně se do něj začali zapojovat dobrovolníci všech věkových kategorií – pomáhají mateřská centra, školy, hasiči, rybáři, myslivci, skauti, sportovci, firmy a přidává se čím dál víc obcí. Za 20 let trvání projektu se do úklidu zapojilo 22.617 dobrovolníků, kteří sesbírali 454,24 tuny odpadků. V posledních letech obecně nepořádku kolem řeky ubývá.

V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.

