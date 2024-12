Dodavatelé automobilek kvůli elektroautům upravují výrobu, odbyt i investice

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | anaterate / pixabay.com

Změny ve výrobě, rozšíření spektra zákazníků i investice do strojního vybavení si v uplynulých letech vyžádala u dodavatelů pro automobilový průmysl transformace tohoto průmyslového oboru, ve které je kladem důraz na rozvoj elektromobility a snižování emisí. Některé firmy v Olomouckém kraji si od výroby automobilů s elektrickým pohonem slibují nové zakázky, vyplývá z informací těchto strojírenských podniků.Na elektromobilitu se v posledních letech více zaměřuje například společnost JTEKT Bearings Czech Republic, která v Olomouci vyrábí ložiska pro automobilový průmysl. "Současně se úspěšně prosazujeme u zákazníků z oblasti průmyslové výroby a robotizace, abychom lépe diverzifikovali naše zákaznické portfolio a docílili snížení závislosti na automobilovém průmyslu," uvedl ve výroční zprávě jednatel JTEKT Bearings Czech Republic Marek Janků.

V automobilech poháněných elektřinou je výrazně méně ložisek než ve vozidlech se spalovacím motorem, v příštích letech lze proto očekávat výrazný pokles poptávky po válečkových a jehličkových ložisek pro automobily. Firma JTEKT se proto snaží získat nové zákazníky například z řad výrobců zemědělských a textilních strojů, aby výpadek způsobený odklonem od aut se spalovacími motory nahradila dodávkami ložisek těmto novým zákazníkům. Zároveň chce zvyšovat dodávky ložisek výrobcům elektroaut.

Společnost WEBA Olomouc, která se specializuje na výrobu lisovacích a tvářecích nástrojů pro automobilový průmysl, přizpůsobila novým trendům své investice. "Automobilový průmysl obecně prochází v současné době řadou výzev a změn, především v oblasti elektromobility, autonomního řízení a nových regulatorních požadavků na snižování emisí. To s sebou přináší tlak na investice do nových technologií a digitalizaci procesu výroby," upozornil jednatel společnosti WEBA Olomouc Hannes Feuerhuber.

V modernizaci výrobních technologií pokračuje i společnost TDK Electronics, která v Šumperku vyrábí ferity a pozistory. Součástky slouží například jako tepelné pojistky, čidla teploty či ve spínacích obvodech s polovodičovými prvky. Ferity se montují do elektromotorů a generátorů. Jsou také součástí magnetických spojek a brzd. "Přes aktuální pokles poptávky po stávajících výrobcích zaznamenala společnost v minulém obchodním roce výrazný nárůst poptávky po vývoji nových výrobkových typů zejména v oblasti elektromobility či rozvoje segmentu obnovitelných energetických zdrojů," uvedl jednatel TDK Electronics Jiří Fibigr.

Evropský automobilový průmysl podle odborníků prochází krizí vyvolanou přechodem na nízkouhlíkové technologie, zhoršením dodavatelských řetězců, zvýšenou konkurencí z Asie a rovněž poklesem poptávky po elektrických modelech. Olomoucké továrně JTEKT ve finančním roce od loňského dubna do konce letošního března klesly tržby meziročně o pětinu na 798 milionu korun. Hospodaření firmy zároveň skončilo ve ztrátě 57,7 milionu korun po zisku 42,9 milionu korun v roce předchozím.

Odbytová situace se podle Janků nezlepšila ani v letošním roce, kdy vedení firmy očekávalo nárůst počtu zakázek a vyšší výrobu. "Realita ale je, že stále cítíme silné ochlazení evropské ekonomiky a velmi opatrné investice zákazníků do strojů a aplikací, kde se používají naše ložiska. Dá se říci, že se to týká všech segmentů našich zákazníků. Textilní stroje zažívají rekordní propad prodejů, zemědělské a stavební stroje se prodávají minimálně a v kombinaci se slábnoucí produkcí automobilů to pro nás znamená jedny z nejnižších prodejů v celé historii závodu," uvedl.

