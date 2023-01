Dopravní podnik Ostrava staví nedaleko centra města nabíječku pro elektrobusy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dopravní podnik Ostrava (DPO) staví za zhruba 30 milionů korun nedaleko centra města nabíječku pro elektrobusy. Hotova má být na jaře. Bude obsluhovat flotilu 16 elektrobusů na linkách směřujících na Hlučínsko, sdělila mluvčí DPO Tereza Šnoblová. Podnik zároveň podepsal smlouvu na výstavbu domovské stanice pro 18 elektrobusů v areálu ve Vítkovické ulici za více než 36 milionů korun.

Rychlonabíjecí stanice ve Valchařské ulici bude mít tři ramena průběžného nabíjení v evropském standardu OppCharge. Elektrobusy se tam budou nabíjet při každém pobytu na konečné. Nabíjení bude trvat vždy šest až deset minut. "Výrobcem nabíjecí stanice za více než 21 milionů korun je společnost Siemens. Infrastrukturu dodavatelsky zajišťuje za více než devět milionů korun společnost Hroší stavby Morava," uvedla mluvčí.

Linky mířící na Hlučínsko, které jsou nyní přesměrované na zastávku Vozovna trolejbusů, se od poloviny prosince vrátí na zastávku Křižíkova. Autobusy na elektřinu na nich začnou jezdit nejpozději od března.

"Po spuštění pilotního projektu prvních dvou elektrobusů s průběžným nabíjením a s nabíječkou ve standardu OppCharge ve Svinově z roku 2018 dnes mluvíme o plně systémovém rozvoji čisté mobility v autobusové dopravě v Ostravě. Valchařská je další střípek do skládačky, která zahrnuje i novou nabíjecí infrastrukturu na terminálu Hranečník, fungující od letošního jara," uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Ostrava tak podle něj bude mít tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet a odkud budou vyjíždět na své trasy. "V daných místech se tím znatelně sníží produkce CO2," uvedl ředitel.

Součástí stanice ve Vítkovické ulici bude přístřešek s rozvodnou skříní pro mobilní nabíječky slouží k nočnímu balancování baterií elektrobusů. Stavět by se mohlo začít na přelomu října a listopadu, dodavatelem bude Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ.

K 1. lednu měl DPO ve vozovém parku 294 autobusů, z toho 227 bylo na plyn a osm na elektřinu. Od května zařazuje postupně do provozu 24 nových elektrobusů s průběžným dobíjením. Provozuje také 259 tramvají a 70 trolejbusů.

Hodně ho proto zatěžují vysoké ceny energií. Ředitel řekl, že dobrou zprávou pro DPO je, že patří mezi subjekty, kterých se bude týkat zastropování cen elektřiny a plynu. "Dává nám to jakousi jistotu do budoucna a schopnost plánovat náklady. Vzhledem k tomu, co na energetických trzích probíhá už vlastně od loňského srpna, tak jsme tuto schopnost částečně ztratili," řekl Morys. Situaci podle něj podnik zvládal i díky podpůrnému fondu zřízenému městem

Morys uvedl, že ekologický provoz je vždycky dražší než ten běžný, už i tím, že dražší jsou moderní technologie šetrnější k životnímu prostředí. MHD ale ovlivňuje kvalitu ovzduší, které dýchá i ten, kdo hromadnou dopravou nejezdí.

"Máme postavený provoz vozového parku dneska na dvou energetických surovinách, a to je elektřina a zemní plyn, který věřím, že postupně nahradí vodík a elektřina. V tuto chvíli tyto komodity vstupují svoji vysokou cenou do nákladů na kilometr více, než tomu bylo před srpnem loňského roku, ale věřím, že se brzy karta obrátí," řekl Morys.

