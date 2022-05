Dopravní podnik Ostrava uvedl do provozu první z 24 nových elektrických autobusů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DPO

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) uvedl na začátku měsíce do provozu první z 24 elektrických autobusů s průběžným dobíjením. V Hranečníku ve Slezské Ostravě začala fungovat i nová nabíjecí stanice. Další elektrobusy podnik uvede do provozu postupně do podzimu, kdy přibudou i další tři nabíjecí stanice ve Valchařské ulici v centru města. Celková hodnota autobusů Solaris včetně dobíjecích ramen je bez DPH 308 milionů korun, řekl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

"Jakmile celý tento koncept dokončíme, tak lze říct, že každý desátý autobus v Ostravě bude již elektrický. Je to v souladu s koncepcí, kdy z nízkoemisního systému přecházíme na zcela bezemisní," řekl Morys. Elektrickými autobusy podle něj podnik obslouží velkou část Ostravy. Prioritně je bude nasazovat tam, kde je nejvíce potřeba pomoci životnímu prostředí.

O nových elektrobusech se podle Moryse dá s nadsázkou říct, že se nikdy nevybijí, protože se z rychlonabíjecích ramen budou dobíjet průběžně. "Podle technických údajů už za jednu minutu se do autobusu dostane dostatek elektřiny, aby ujel čtyři kilometry. Pokud spoj má průměrný rádius deset - dvacet kilometrů, tak v zásadě mu stačí několikaminutové nabíjení," řekl ředitel.

Na počátku roku měl DPO ve vozovém parku 292 autobusů. Z nich bylo 227 autobusů na zemní plyn a osm na elektřinu. Počet elektrobusů by měl do konce roku stoupnout na 32. "Dieselové autobusy ve vozovém parku máme především pro účely jakési zálohy pro situace blackoutů, nebo událostí, které třeba můžou vyplývat z nehod nebo servisní potřeby. Ale do standardní vozové výpravy nenasazujeme v podstatě už od loňského dubna dieselové autobusy," řekl Morys.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že ostravský dopravní podnik udává rytmus v modernizaci hromadné dopravy v celé České republice. "Tohle je způsob, který podle mého soudu má perspektivu, tady to fungovat opravdu bude velmi dobře a pevně doufám, že se podaří ty moderní způsoby, jak zajistit elektrifikovanou hromadnou dopravu, dál šířit v rámci České republiky," řekl Kupka.

Ministerstvo dopravy se podle Kupky snaží pomoci s budováním sítě dobíjecích stanic. V dalším operačním programu Doprava III chce podpořit dobíjecí stanice až šesti miliardami korun.

reklama