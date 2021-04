Dopravní podnik Ostrava vyřadil z běžného provozu poslední autobusy na naftu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marsan / Shutterstock Ilustrační foto

Dopravní podnik Ostrava (DPO) v garážích v Hranečníku slavnostně vyřadil z běžného provozu poslední dva autobusy na naftový pohon. Stal se tak prvním velkým dopravním podnikem v zemi, který už používá jen ekologičtější vozidla s pohonem na elektřinu nebo plyn (CNG), řekl novinářům předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

"Považuju dnešní den za hodně symbolický. Bojujeme v Ostravě stále se znečištěním životního prostředí. Doprava má na to samozřejmě vliv, zejména v dopravních uzlech, a centrum města je celé dopravně hodně zatížené, takže samozřejmě i ekologizace veřejné dopravy je významným faktorem, který jde v duchu naší cesty snižování zdrojů emisí," řekl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO)

Morys řekl, že DPO srazil emise oxidu uhličitého na naprosté minimum. "Jeden CNG autobus proti dieselovému autobusu šetří zhruba 250 000 korun ročně, takže ekologie má i svůj ekonomický smysl," řekl ředitel.

Macura uvedl, že si vyřazení dieselových autobusů vytyčili s ředitelem DPO jako milník před čtyřmi lety. "Já jsem tehdy zajásal, ale hned mě přepadly pochyby, jestli to vůbec bude možné, protože za tím jsou skutečně obrovské peníze a obrovská práce. Díky našim úspěchům v čerpání evropských dotací se podařilo maximální možnou částku použít pro obměnu vozového parku z dotačních titulů Evropské unie," řekl primátor.

Morys řekl, že projekt na ekologizaci autobusové dopravy v ostravské MHD začal už v roce 2015, kdy podnik vystavěl v Martinově první plynovou plničku a zároveň provedl první velký nákup 105 autobusů na CNG. Od té doby podle ředitele nastalo 13 klíčových milníků a náročných projektů, které přišly dohromady téměř na dvě miliardy korun, přičemž dotace z EU činily zhruba 85 procent.

V uvedené částce je i nedávno uzavřená smlouva za více než 420 milionů korun na dodávku 24 elektrobusů s průběžným dobíjením a výstavbu dobíjecích stanic. Podle Moryse jde o největší elektromobilní zakázku v hromadné dopravě.

Ředitel řekl, že podnik už chystá vodíkové projekty. "Na Hranečníku by maximálně do dvou let měla stát vodíková plnička, primárně pro dopravní podnik, ale i pro veřejnost. Dopravní podnik sám už připravuje tendr na první vodíkové autobusy, takže vypadá to, že Ostrava bude opět prvním městem, kde budou jezdit vodíkové autobusy v rutinním provozu," řekl Macura.

Dieselových autobusů se zatím podnik nezbaví úplně, část si jich nechá v záloze pro mimořádné události. Řadu ale nabídne k prodeji. Dosud jich měl ve vozovém parku 65. Na přelomu roku měl DPO zhruba 300 provozních autobusů, více než 200 jich mělo pohon na CNG a deset je elektrobusů. K nim v březnu přibylo dalších 24 autobusů na plyn. Kromě toho provozuje DPO 259 tramvají a 70 trolejbusů.

