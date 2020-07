Dotace na výměnu kotlů v Olomouckém kraji dostalo 5500 žadatelů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bezmála 5500 lidí získalo v Olomouckém kraji od roku 2016 dotaci na výměnu starého kotle za moderní ekologický zdroj tepla. Mezi úspěšné žadatele bylo v kraji rozděleno 589 milionů korun. Poptávka po dotacích ve čtyřech vlnách ale pokaždé výrazně převýšila vyčleněné částky, vyplývá ze statistik krajského úřadu. Hejtmanství chce proto ještě rozdělit dalších 29 milionů korun. Peníze by měli dostat žadatelé, na které se v poslední vlně dotací nedostalo.

O třetí vlnu dotací na výměnu kotlů byl v Olomouckém kraji loni opět velký zájem a poptávka obyvatel překročila částku 171 milionů korun přidělenou ministerstvem životního prostředí. Dodatečně bylo letos proto 591 žadatelům rozděleno dalších zhruba 68 milionů korun, na všechny se ale opět nedostalo.

Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) ČTK řekl, že hejtmanství chce proto žadatelům o dotace na výměnu kotlů rozdělit dalších 29 milionů korun. Návrh radních by v září mělo projednat krajské zastupitelstvo. Z těchto peněz by mohlo být uspokojeno zhruba 250 až 300 žadatelů, kteří v předchozím kole nebyli podpořeni, ale splnili podmínky. Tito neúspěšní žadatelé mají podle hejtmana projekty na výměnu zdrojů tepla připravené.

Do třetí vlny dotací na výměnu kotlů lidé v Olomouckém kraji loni podali 2609 žádostí. K dispozici bylo 171 milionů korun, maximální výše finanční podpory na jednu žádost činila zhruba 127.000 korun. Schváleno bylo 1518 žádostí. Největší zájem měli lidé podle statistik krajského úřadu o kondenzační kotle na zemní plyn. Následovala tepelná čerpadla a ruční i automatické kotle na biomasu.

Také o druhou vlnu dotací na výměnu kotlů byl předloni na jaře v Olomouckém kraji velký zájem. Lidé tehdy podali 2014 žádostí, kraj nakonec vyhověl zhruba 1600 žadatelům. Mezi zájemce rozdělil 166,7 milionu korun. První vlna dotací na výměnu starých kotlů za nové byla v Olomouckém kraji vyhlášena v roce 2016, kdy přišlo více než 2035 žádostí, schváleno jich bylo 1581. Kraj poté ještě dalším 140 žadatelům dodatečně rozdělil 17 milionů korun.

Do konce roku 2020 má být v Česku díky dotacím vyměněno až 100.000 kotlů. Měla by tak být nahrazena přibližně třetina nejvíce znečišťujících kotlů v zemi. Kotel by měly vyměnit domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zakázán.

