Dovoz řezaných květin do Česka loni vzrostl na rekordní 2,3 miliardy korun

Do Česka byly loni dovezeny řezané květiny v rekordní hodnotě 2,301 miliardy korun, která meziročně vzrostla o bezmála pětinu. ČTK informaci získala z údajů Českého statistického úřadu. Na posílení hodnoty importu řezaných květin se kromě vyššího množství dovezeného sortimentu podílel také růst jejich cen, který souvisel s dopady pandemie koronaviru na tento obor.

Hodnota dovozu řezaných květin do Česka do roku 2019 pozvolna rostla, v roce 2020 pak kvůli negativnímu vlivu nastupující epidemie na poptávku i mezinárodní obchod meziročně klesla o 6,5 procenta na 1,947 miliardy korun. Množství dovezených řezaných květin se předloni snížilo ještě výrazněji, a to o 12,6 procenta. Loni pak hodnota importovaných řezaných květin díky oživení poptávky vzrostla o 18,2 procenta na 2,301 miliardy korun a množství dovezených květin se zvýšilo o 12 procent. Naopak hodnota vývozu řezaných květin z Česka se snížila o 15 procent na necelých 103 milionů korun.

Ceny řezaných květin, které z většiny pocházejí od zahraničních pěstitelů především z Nizozemska, Afriky a Střední Ameriky, loni na tuzemském trhu vzrostly až o několik desítek procent. Růst cen byl podle místopředsedy Svazu květinářů a floristů ČR Petra Nachlingera důsledkem pandemie, kvůli níž zahraniční pěstitelé omezili plochy s řezanými květinami a nabídka zaostávala za poptávkou.

V posledních měsících navíc výrazně rostou náklady na produkci a dopravu květin od zahraničních pěstitelů, což se promítá ve spotřebitelských cenách. S vyššími náklady se potýkají i tuzemští pěstitelé. "České květináře trápí letošní nárůst cen energií, pohonných hmot, hnojiv, mladých rostlin, substrátů a dalších vstupů," upozornil Nachlinger.

Postupný cenový růst podle odborníků souvisí také s tím, že se u řezaných květin zvyšují požadavky zákazníků na kvalitu a velikost. Například u růží je příčinou růstu průměrné ceny větší podíl dražších odrůd s delšími stonky a velkými poupaty. Na úroveň cen řezaných květin má ale vliv více faktorů. Základem je však cenová hladina na nizozemských květinových burzách.

Celková hodnota českého trhu s květinami v roce 2020 po nástupu pandemie meziročně klesla o tři procenta na 12,652 miliardy korun, z toho hodnota tuzemské produkce se snížila o necelá dvě procenta na 2,315 miliardy korun. Průměrná spotřeba v prodeji květin na obyvatele v roce 2020 klesla o tři procenta na 1217 korun. V roce 2021 pak tuzemská produkce květin meziročně vzrostla o 19 procent na 2,753 miliardy korun.

Poptávku po květinách v uplynulých dvou letech negativně ovlivnila epidemie a s ní související omezení pohybu, dlouhodobě uzavřené obchody i obavy spotřebitelů. Údaje o tuzemském trhu s květinami v roce 2021 zatím nebyly zveřejněny. Letos se situace díky ústupu epidemie stabilizovala a květináři na 11. a 12. května chystají 51. ročník Děčínské kotvy - Mistrovství floristů České republiky. "Floristické práce budou do neděle 15. května vystaveny na zámku v Děčíně," podotkl Nachlinger.

