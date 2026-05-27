Ecobat loni vytřídil 4558 tun baterií. Objem baterií uvedených na trh zásadně roste
ČR splňuje současné kvóty EU na sběr přenosných baterií - třeba tužkových či knoflíkových. Kvóty požadují vytřídění 45 procent celkového objemu uvedeného na trh. Od roku 2027 má ale kvóta stoupnout na 63 procent a od roku 2030 na 73 procent. V případě baterií z elektrokol a elektrokoloběžek, kterých se loni podařilo vytřídit 4,5 procenta, má od roku 2028 povinný sběr představovat 51 procent objemu uvedeného na trh, což odborníci považují za nereálné.
"Chybná je i metodika výpočtu účinnosti sběru, která neodpovídá reálné životnosti baterií, protože trvá minimálně sedm let, než se vyrobená baterie dostane do sběrného systému," vysvětlil Kratochvíl.
Třídění komplikuje například vyhazování drobné elektroniky včetně jednorázových elektronických cigaret do komunálního odpadu.
Nové nařízení EU u výrobků uvedených na trh po 18. únoru 2027 dává výrobcům povinnost zajistit, aby zařízení s dobíjecím akumulátorem umožňovalo výměnu baterie přímo uživateli. Podle Kratochvíla ale legislativa problém nejspíš nevyřeší, protože řada jednorázových elektronických cigaret pochází z šedé zóny a jejich dovozci někdy ani nepřispívají do systému pro recyklaci starých baterií nebo elektroniky.
Podle technického ředitele je jednou z možností na zvýšení míry třídění některých typů baterií například zavedení plošného zálohového systému, který by fungoval v celé EU. Zatím ale není o tomto kroku rozhodnuto. Systém sběru podporuje také kontinuální osvěta.
Ecobat je nezisková společnost, která plní povinnosti za výrobce a dovozce zajištění sběru a recyklace. Existuje od roku 2002. Má zhruba 28.000 sběrných míst, jsou třeba ve školách, na sběrných dvorech, v obchodech, na úřadech i ve firmách.
