https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/silnicari-se-pri-uklidu-odpocivek-nove-potykaji-i-s-nebezpecnym-odpadem
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Silničáři se při úklidu odpočívek nově potýkají i s nebezpečným odpadem

13.5.2026 12:02 | STŘECHOV NAD SÁZAVOU (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | wellphoto / Shutterstock
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se při úklidu dálničních odpočívadel nově potýká i s nebezpečným odpadem. Na odpočívce Střechov na dálnici D1 na Benešovsku řidiči do kontejneru na směsný odpad několikrát vyhodili akumulátory, které později na skládce způsobily požár. Nejčastěji se ale lidé na odpočívkách zbavují stavební suti, použitého nábytku, televizorů a starých počítačů.
 
Za loňský rok odvezli pracovníci středisek správy a údržby dálnic z odpočívek a dalších míst podél dálnic na 2600 tun komunálního odpadu, o 500 tun víc než v roce 2020, uvedl ŘSD Jan Rýdl.

V kontejnerech na komunální odpad se podle Rýdla čím dál častěji objevují použité akumulátory, například ze zahradní techniky, ale i z elektrokol a elektrokoloběžek.

"V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu osm akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření, a v loňském roce došlo třikrát k požáru na úseku našeho střediska," řekl vedoucí Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) v Bernarticích Jan Řikovský. Pracovníci střediska správy a údržby dálnice proto preventivně nechávají vozy s odpadem stát přes noc na nádvoří střediska a hlídají, zda nezačnou hořet.

Úsekem u odpočívky Střechov, která je jednou z největších na D1, projede denně kolem 50 000 aut, z toho kamionů je zhruba 15 000. "Tam, kde se řidiči zastaví, tak tam zároveň také žijí, to znamená tady vaří, svačí a dělají spoustu dalších činností," řekl Rýdl. Na odpočívce je přes 60 košů a kontejnerů, většina odpadků přesto končí mimo ně, dodal Rýdl.

Úklid odpočívek zajišťují pracovníci středisek správy a údržby dálnic, každé středisko má na starost zhruba 50 kilometrů dálnice. Od dubna do října sváží odpad z odpočívky na střediska dvakrát týdně, po zbytek roku je to jednou týdně. Ve středisku ho po vytřídění odváží na sběrné dvory. Úklid pod bernartickým střediskem zajišťuje 33 dělníků.

V Česku je v provozu 148 dálničních odpočívek, na nichž je k dispozici přes 9000 parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Letos by mělo přibýt dalších 540 míst, z nichž 290 bude pro nákladní auta.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vysloužilé elektrospotřebiče Foto: Elektrowin Nejvíce odevzdaného elektroodpadu na obyvatele loni vykázal Olomoucký kraj Červený stacionární kontejner Asekolu na drobný elektroodpad. Foto: www.amic.cz Asekol loni zvýšil sběr elektroodpadu o 2837 tun na rekordních 71 200 tun Elektroodpad Foto: Depositphotos Česko v roce 2023 opět nesplnilo evropskou kvótu pro sběr elektroodpadu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist