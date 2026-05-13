Silničáři se při úklidu odpočívek nově potýkají i s nebezpečným odpadem
V kontejnerech na komunální odpad se podle Rýdla čím dál častěji objevují použité akumulátory, například ze zahradní techniky, ale i z elektrokol a elektrokoloběžek.
"V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu osm akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření, a v loňském roce došlo třikrát k požáru na úseku našeho střediska," řekl vedoucí Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) v Bernarticích Jan Řikovský. Pracovníci střediska správy a údržby dálnice proto preventivně nechávají vozy s odpadem stát přes noc na nádvoří střediska a hlídají, zda nezačnou hořet.
Úsekem u odpočívky Střechov, která je jednou z největších na D1, projede denně kolem 50 000 aut, z toho kamionů je zhruba 15 000. "Tam, kde se řidiči zastaví, tak tam zároveň také žijí, to znamená tady vaří, svačí a dělají spoustu dalších činností," řekl Rýdl. Na odpočívce je přes 60 košů a kontejnerů, většina odpadků přesto končí mimo ně, dodal Rýdl.
Úklid odpočívek zajišťují pracovníci středisek správy a údržby dálnic, každé středisko má na starost zhruba 50 kilometrů dálnice. Od dubna do října sváží odpad z odpočívky na střediska dvakrát týdně, po zbytek roku je to jednou týdně. Ve středisku ho po vytřídění odváží na sběrné dvory. Úklid pod bernartickým střediskem zajišťuje 33 dělníků.
V Česku je v provozu 148 dálničních odpočívek, na nichž je k dispozici přes 9000 parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Letos by mělo přibýt dalších 540 míst, z nichž 290 bude pro nákladní auta.
