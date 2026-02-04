https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/asekol-loni-zvysil-sber-elektroodpadu-o-2837-tun-na-rekordnich-71.200-tun
Asekol loni zvýšil sběr elektroodpadu o 2837 tun na rekordních 71 200 tun

4.2.2026 09:03 (ČTK)
Firma Asekol, která působí jako kolektivní systém pro zpětný sběr elektroodpadu, loni zvýšila objem odebraných vysloužilých spotřebičů o 2837 tun na rekordních 71 200 tun.
 
"V roce 2025 jsme dosáhli rekordního sběru vysloužilých elektrospotřebičů a splnili zákonnou kvótu sběru ve všech kategoriích," řekl obchodní ředitel firmy Daniel Šafář. Pokud by se recyklace loni sebraného elektroodpadu přepočítala na úsporu elektrické energie, pak by to znamenalo úsporu 292 070 megawatthodin, což představuje zhruba průměrnou roční spotřebu pro více než 97 000 domácností, uvedla společnost.

Asekol disponuje 17 500 sběrnými místy. Lidem jsou v ulicích k dispozici více než 4000 červených kontejnerů určených pro sběr drobných elektrospotřebičů. Firma zdarma organizuje svoz z firem a domácností. Zajišťuje i sběr použitých elektronických cigaret, které v minulosti většinou končily ve směsném odpadu.

Asekol patří, spolu s firmami Elektrowin a Rema Systém, mezi největší kolektivní systémy pro sběr elektro odpadu v ČR. Jejími hlavními akcionáři jsou společnosti Fast, Mascom, Asbis, LG Electronics a BaSys. Kromě Česka působí také na Slovensku, v Německu a Polsku.

4.2.2026 14:26
Zajímalo by mě jak jsou prakticky recyklovány jednotlivé části elektroniky jako např. desky plošných spojů, kabely. A jaká je výtěžnost jednotlivých surovin. Vozí se to do ciziny?
