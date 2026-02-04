Asekol loni zvýšil sběr elektroodpadu o 2837 tun na rekordních 71 200 tun
4.2.2026 09:03 (ČTK)
Červený stacionární kontejner Asekolu na drobný elektroodpad.
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | AMIC
Asekol disponuje 17 500 sběrnými místy. Lidem jsou v ulicích k dispozici více než 4000 červených kontejnerů určených pro sběr drobných elektrospotřebičů. Firma zdarma organizuje svoz z firem a domácností. Zajišťuje i sběr použitých elektronických cigaret, které v minulosti většinou končily ve směsném odpadu.
Asekol patří, spolu s firmami Elektrowin a Rema Systém, mezi největší kolektivní systémy pro sběr elektro odpadu v ČR. Jejími hlavními akcionáři jsou společnosti Fast, Mascom, Asbis, LG Electronics a BaSys. Kromě Česka působí také na Slovensku, v Německu a Polsku.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
ad
4.2.2026 14:26
Zajímalo by mě jak jsou prakticky recyklovány jednotlivé části elektroniky jako např. desky plošných spojů, kabely. A jaká je výtěžnost jednotlivých surovin. Vozí se to do ciziny?Odpovědět