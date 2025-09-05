https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/elektrowin-odvezl-480-tun-elektroodpadu-z-oblasti-zasazenych-povodnemi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Elektrowin odvezl 480 tun elektroodpadu z oblastí zasažených povodněmi

5.9.2025 11:32 (ČTK)
Rozebírání povodňového elektroodpadu je velmi složité a vyžaduje mnohem více času než běžné zpracování. Práci komplikuje to, že elektrospotřebiče jsou často silně znečištěné, zatuhlé bahnem nebo poškozené korozí. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Elektrowin
Bezmála pět stovek tun zničených elektrospotřebičů odvezl kolektivní systém Elektrowin ze zaplavených oblastí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Velká voda tam loni v září za sebou zanechala spoušť i velké množství elektroodpadu. Poslední várku nefunkčních elektrospotřebičů odvezla společnost z dočasné skládky ve Velké Kraši na Jesenicku v uplynulých dnech ke zpracování do Charity Opava, sdělil předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník.
 
Z celkového množství 480 tun elektroodpadu ze zatopených obcí Elektrowin odvezl ke zpracování 250 tun v Moravskoslezském kraji a 230 tun v Olomouckém kraji. Odvoz si vyžádal přibližně 120 svozových jízd z více než 18 obcí. Nejvíce poškozených spotřebičů pocházelo z Opavy (150 tun) a z Krnova (40 tun).

"Rozsah škod byl mimořádný. Pomoc obcím jsme nabídli bez nároku na jakoukoli úhradu. Byla to pro nás samozřejmost. Tehdy šlo o rychlost, dnes o trpělivost. Množství poškozeného elektra bylo tak obrovské, že jeho zpracování stále není u konce," uvedl Tvrzník.

Elektrowin koordinoval svozy elektrospotřebičů přímo ze zasažených obcí. Všechny shromážděné spotřebiče byly převezeny do certifikovaných recyklačních zařízení, jako jsou Charita Opava, Global Recycling Klenovice nebo Rumpold RCHZ v Havlíčkově Brodě. Zhruba 170 tun zamířilo do Charity Opava, kde pracovníci i rok po povodních elektrospotřebiče stále ručně rozebírají. Poškozené elektro musí být pečlivě rozebráno a poté bezpečně recyklováno.

Práci komplikuje to, že elektrospotřebiče jsou často silně znečištěné, zatuhlé bahnem nebo poškozené korozí. "V povodňovém období se k nám navezly stovky tun elektrospotřebičů. Dnes máme zpracováno asi třetinu a je jisté, že práce nám vystačí ještě i na příští rok. Rozebírání povodňového elektroodpadu je velmi složité a vyžaduje mnohem více času než běžné zpracování," upozornil manažer chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik.

Ničivé záplavy postihly Olomoucký kraj loni v polovině září. Zpustošily především obce a města na Jesenicku, ale postihly také Šumpersko, Litovel a okolí a další části kraje. Ze zaplavených obcí na Jesenicku a Šumpersku byly na dočasné skládky v Mikulovicích a Velké Kraši převezeny desítky tisíc tun odpadu tvořeného naplaveninami, ale i zničeným nábytkem, dřevem či sutí. Likvidace skládek bude stát zhruba čtvrt miliardy korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
