Elektrowin odvezl 480 tun elektroodpadu z oblastí zasažených povodněmi
"Rozsah škod byl mimořádný. Pomoc obcím jsme nabídli bez nároku na jakoukoli úhradu. Byla to pro nás samozřejmost. Tehdy šlo o rychlost, dnes o trpělivost. Množství poškozeného elektra bylo tak obrovské, že jeho zpracování stále není u konce," uvedl Tvrzník.
Elektrowin koordinoval svozy elektrospotřebičů přímo ze zasažených obcí. Všechny shromážděné spotřebiče byly převezeny do certifikovaných recyklačních zařízení, jako jsou Charita Opava, Global Recycling Klenovice nebo Rumpold RCHZ v Havlíčkově Brodě. Zhruba 170 tun zamířilo do Charity Opava, kde pracovníci i rok po povodních elektrospotřebiče stále ručně rozebírají. Poškozené elektro musí být pečlivě rozebráno a poté bezpečně recyklováno.
Práci komplikuje to, že elektrospotřebiče jsou často silně znečištěné, zatuhlé bahnem nebo poškozené korozí. "V povodňovém období se k nám navezly stovky tun elektrospotřebičů. Dnes máme zpracováno asi třetinu a je jisté, že práce nám vystačí ještě i na příští rok. Rozebírání povodňového elektroodpadu je velmi složité a vyžaduje mnohem více času než běžné zpracování," upozornil manažer chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik.
Ničivé záplavy postihly Olomoucký kraj loni v polovině září. Zpustošily především obce a města na Jesenicku, ale postihly také Šumpersko, Litovel a okolí a další části kraje. Ze zaplavených obcí na Jesenicku a Šumpersku byly na dočasné skládky v Mikulovicích a Velké Kraši převezeny desítky tisíc tun odpadu tvořeného naplaveninami, ale i zničeným nábytkem, dřevem či sutí. Likvidace skládek bude stát zhruba čtvrt miliardy korun.
reklama