ÚOHS: Firmy odebírající elektroodpad neporušují hospodářskou soutěž

26.9.2025 19:49 (ČTK)
Foto | tuahlensa / Depositphotos
Společnosti, které se v Česku zabývají zpětným odběrem elektroodpadu, neporušují hospodářskou soutěž. Žádná z nich nemá dominantní postavení. Zjistil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se situací na tomto trhu zabýval na základě několika podnětů. O výsledcích vyšetřování informoval v tiskové zprávě. V Česku zajišťují zpětný odběr elektrozařízení společnosti Asekol, Ekolamp, Elektrowin, Rema Systém a Retela.
 
Úřad vycházel z tržních podílů pěti firem, které všechny kategorie elektroodpadu s výjimkou solárních panelů odebírají. Zjistil, že na trhu jsou firmy s výrazným tržním podílem, ale žádná z nich nemá dominantní postavení.

"Dominantnímu postavení některého z provozovatelů kolektivních systémů nenasvědčují ani přesuny výrobců mezi systémy. Naopak nabízené slevy či jiné výhody pro výrobce dokazují, že mezi kolektivními správci probíhá intenzivní soutěž," uvedl úřad.

Antimonopolní úřad se zajímal zejména o to, zda některá z firem má na trhu dominantní postavení a zda jej v takovém případě nezneužívá. Konstatoval, že nyní zjištěná situace se v budoucnu může změnit, proto bude tento trh nadále sledovat.

