ÚOHS: Firmy odebírající elektroodpad neporušují hospodářskou soutěž
26.9.2025 19:49 (ČTK)
Foto | tuahlensa / Depositphotos
"Dominantnímu postavení některého z provozovatelů kolektivních systémů nenasvědčují ani přesuny výrobců mezi systémy. Naopak nabízené slevy či jiné výhody pro výrobce dokazují, že mezi kolektivními správci probíhá intenzivní soutěž," uvedl úřad.
Antimonopolní úřad se zajímal zejména o to, zda některá z firem má na trhu dominantní postavení a zda jej v takovém případě nezneužívá. Konstatoval, že nyní zjištěná situace se v budoucnu může změnit, proto bude tento trh nadále sledovat.
