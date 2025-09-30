https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-v-roce-2023-opet-nesplnilo-evropskou-kvotu-pro-sber-elektroodpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Česko v roce 2023 opět nesplnilo evropskou kvótu pro sběr elektroodpadu

30.9.2025 23:51 (ČTK)
Diskuse: 3
Zdroj | Depositphotos
Česká republika ani za rok 2023 nesplnila evropskou kvótu pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Dosáhla úrovně zpětného odběru 61,7 procenta, což je sice meziroční zlepšení o 4,7 procentního bodu, ale stále to nedosahuje 65 procent požadovaných EU. Ze tří největších kolektivních systémů kvótu nesplnil Elektrowin, který dosáhl podílu 51,9 procenta. Asekol vykázal 65,2 procenta a Rema Systém 68,3 procenta. Vyplývá to ze zprávy ministerstva životního prostředí.
 
Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí se Česku daří zpětný odběr navyšovat. "Česká republika téměř dosahuje stanovených cílů a na úrovni EU patříme mezi členské státy s nejvyšší úrovní zpětného odběru," řekla ČTK.

Česko sesbíralo 182 400 tun elektroodpadu, o 30 000 tun více než v roce 2022. Zatímco v roce 2022 dosahovala úroveň sběru 14,4 kilogramu na jednoho obyvatele, v roce 2023 to už bylo 16,8 kilogramu.

Česko kvótu neplnilo ani v předchozích letech. Kvůli neplnění cílů za rok 2021 zahájila Evropská komise loni s ČR správní řízení. Na formální upozornění komise poslala česká strana vyjádření na konci loňského listopadu. Komise ho podle Krejčí zkoumá.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli neplnění kvót zahájila kontrolu u jednoho z provozovatelů kolektivního systému zpětného odběru a vedle toho ministerstvo připravuje kontrolu zaměřenou na plnění povinností výrobců elektrozařízení. "Pokuty nebo jiná správní opatření zatím nebyly uplatněny," uvedla Krejčí.

Inspekce podle mluvčí Miriam Loužecké obdržela podnět, na základě kterého zahájila kontrolu ve společností Elektrowin. Tato kontrola nebyla ukončena, proto zatím nelze sdělovat žádné podrobnosti. "Žádná řízení ze strany ČIŽP s touto společností doposud vedena nebyla," řekla ČTK.

Za plnění povinností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, zejména zpětný odběr a využití odpadního elektrozařízení, jsou odpovědní výrobci. Mohou plnění povinností smluvně přenést na provozovatele kolektivního systému na základě písemné smlouvy. Elektrowin zastupuje například firmy Electrolux, Candy, Hoover, Bosch nebo Gorenje.

"Odpovědnost výrobce nezaniká, pokud provozovatel kolektivního systému plnění nezajistí. Za porušení povinností mohou být výrobci nebo provozovatelé kolektivního systému sankcionováni podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Pokud by stát měl přenést odpovědnost za vlastní porušení práva EU na soukromý subjekt, byl by to zcela výjimečný případ, regresní nárok by stát musel uplatnit žalobou u soudu a důkazní břemeno by bylo na státu," podotkla Krejčí.

Řízení pro nesplnění povinnosti s ČR kvůli elektroodpadu je podle ministerstva stále v počáteční fázi, a proto se podle Krejčí nedá hovořit o tom, jaké sankce státu hrozí. Po odpovědi české strany bude následovat odůvodněné stanovisko Evropské komise a na to naváže vyjádření Česka. Poté by následovala žaloba EK k Soudnímu dvoru EU s návrhem, aby rozhodl, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z práva EU, a k tomu se česká strana opět musí vyjádřit. Pak přijde rozsudek a na jeho základě EK vyzve, aby Česko dalo věc do pořádku. V další žalobě pak komise může navrhnout sankci.

Online diskuse

Všechny komentáře (3)
ss

smějící se bestie

1.10.2025 00:21
A jakou ještě kvótu, má ČR nařízenou z Bruseli,
no !
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.10.2025 09:04
Kvóty se již za pár let plnit budou, firmy se dotacemi donutí k nákupu elektromobilů, těch se včas zbaví a obyvatelstvo, co si ten elektroodpad v bazaru koupí, za pár let nebude vědět kam s ním.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.10.2025 10:11
jsme klesli hodně hluboko s tou demokracií, když nám Brusel předepisuje i co a kolik máme kde vybrat...
Odpovědět

