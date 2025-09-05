https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/prenosne-baterie-je-mozne-poslat-k-recyklaci-nove-i-balikem
Přenosné baterie je možné poslat k recyklaci nově i balíkem

5.9.2025 03:45 | PRAHA (Ekolist.cz)
Služba Rebalík nově umožňuje poslat k recyklaci také vysloužilé baterie. Stačí je správěn zabalit, vyplnit objednávkový formulář a bezplatně odeslat přes pobočku Balíkovny. Služba už delší dobu funguje pro zasílání vysloužilých drobných elektrozařízení z domácnosti. Spolupracuje na ní společnost REMA Battery, jeden ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie v ČR a firma Balíkovna.
 
Poslat přes službu je možné například tužkové baterie, knoflíkové články nebo baterie z mobilů nebo tabletů, které jsou hermeticky uzavřené a jejichž hmotnost nepřesahuje pět kilogramů.

Služba Rebalík je bezplatná. Stačí balík označit tzv. odesílacím vratkovým kódem, který uživatel získá po vyplnění objednávkového formuláře. Pak už zbývá jen nepoškozené použité baterie zabalit do pevného obalu a odevzdat na podacím místě Balíkovny.

Na webu www.remabattery.cz zájemci naleznou pravidla, jak zajistit maximální bezpečnost přepravy, například tím, že izolují kontakty baterií či použijí výplňové materiály. Balíkem není možné poslat autobaterie ani průmyslové baterie.

„Služba představuje jednoduchý způsob, jak lze odevzdat baterie k recyklaci stejnou cestou, jakou pořizujeme ty nové, a to po celém území České republiky,“ vysvětluje výhody služby Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery. Podle Milana Šmída, marketingového ředitele Balíkovny, tak lidé nemusejí složitě hledat způsob, jak baterie správně předat k recyklaci, ale mohou je jednoduše odevzdat při běžné návštěvě Balíkovny. Není však možné využít samoobslužné boxy.

Vysloužilé baterie nikdy nepatří do komunálního odpadu, protože obsahují škodlivé látky, těžké kovy či kyseliny. I v případě, že by se dostaly na skládku, hrozí poškození životního prostředí.

