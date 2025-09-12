https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-stan-a-pirati-maji-konkretni-program-k-ekologii-spolu-je-obecne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologické organizace: STAN a Piráti mají konkrétní program k ekologii, SPOLU je obecné

12.9.2025 12:00 (ČTK)
Diskuse: 1
Volební místnost
Volební místnost
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Ludek / Wikimedia Commons
Nejucelenější a zároveň nejkonkrétnější programy s pozitivními ekologickými cíli a návrhy představili Starostové a nezávislí (STAN) a Piráti. Vyplývá to z hodnocení asociace ekologických organizací Zelený kruh, které má ČTK k dispozici. Na opačném pólu podle asociace stojí Motoristé sobě, jejichž detailní návrhy by vedly k výraznému oslabení ochrany životního prostředí. Program hnutí ANO slibuje všechno - je mixem škodlivých opatření, konstruktivních pozitivních návrhů a obecných slibů, jejichž dopad nelze vyhodnotit. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) i SPD se v řadě věcí vyjadřují velice obecně, u SPD navíc mnohá témata zcela chybí.
 
"Energetika je jedno z klíčových sociálních, ekonomických i ekologických témat, kterým se v programech zabývají všechny strany. Piráti a zejména STAN předkládají konkrétní návrhy, jak pokračovat a zrychlit v rozvoji obnovitelných zdrojů energie a celkově modernizovat energetiku," uvedl pro ČTK Jiří Kouželouh z Hnutí Duha. Program Spolu k energetice je podle něj velmi obecný, ale modernizaci obecně podporuje. SPD chce odmítnout emisní povolenky, vymezuje se proti obnovitelným zdrojům, prosazuje nákup ruského plynu.

Program hnutí ANO je podle Koželouha rámovaný negativním postojem k evropské klimatické politice, přičemž zároveň nabízí sliby téměř ve všech směrech.

Zástupci Greenpeace ČR sdělili ČTK to, že několik stran před volbami slibuje zrušení Green Dealu, tedy Zelené dohody pro Evropu. "Andrej Babiš odmítá zavedení emisních povolenek ETS 2 a označuje je za nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu. Stranou zájmu však zůstává fakt, že velké energetické společnosti dál vydělávají obrovské částky na fosilních palivech, zatímco náklady na škody způsobené jejich spalováním nesou stát a obyčejní lidé," řekl Jaroslav Bican z Greenpeace ČR.

Fosilní korporace by podle Bicana měly platit mnohem víc, než platí dnes – místo toho čerpají veřejné dotace a často se vyhýbají i stávajícím daňovým povinnostem. "Je absurdní, aby občané platili stále víc ze svých peněženek, zatímco veřejné finance končí u velkých znečišťovatelů. Doufáme, že se to v příštím volebním období změní," dodal.

Co se týče bodů o ochraně přírody, podle hodnocení asociace Zelený kruh s nejpropracovanějšími návrhy na ochranu krajiny přicházejí Piráti a STAN. Piráti navrhují změny v zemědělských dotací ve prospěch menších farem, obnovu řek a mokřadů i podporu ostrůvků biodiverzity v běžné krajině. STAN prosazuje komplexní ochranu krajiny a přírody. Spolu uvádí, že je pro něj klíčová ochrana půdy, vody a podpora rozmanité, ekologicky stabilní krajiny, v programu však není uvedeno, jakými nástroji toho chce dosáhnout. Ekologické organizace dále uvádí, že se Spolu vymezuje proti fanatickému aktivismu, který ale považují za neexistující.

Organizace dále upozorňují, že ANO sice ochranu přírody staví na technokratických řešeních a populárních opatřeních jako rybníky nebo včely, ale mlčí u klíčových témat jako půda, biodiverzita, pesticidy nebo eroze. SPD téma ochrany krajiny ve svém programu neuvádí.

Programy stran současné vládní koalice, tedy Spolu a STAN, míří stejným směrem, a to k obnově pestrých lesů. Stejně jsou na tom i Piráti. Hnutí ANO má v programu na téma lesů sice pozitivně znějící věty, nicméně podle ekologických organizací bez významnějších závazků. "Staré pořádky hájí Motoristé. Chtějí se vyhnout 'zákazu obnovy smrku v oblastech, kde je klimaticky a ekonomicky vhodný'," uvádí ekologové v hodnocení a připomínají, že takový zákaz nikdo nenavrhuje, naopak od letošního roku je možné pěstovat smrkové monokultury kdekoliv.

"Navzdory tomu, co Motoristé ve svém programu uvádějí, není pravda, že environmentální restrikce či princip bezzásahovosti v chráněných územích jsou ke škodě místních lidí. Zatímco význam lesnictví pro státní ekonomiku postupně klesá, stále větší počet lidí nachází obživu v turistice spojené s ochranou národních parků," řekl ČTK z Hnutí Duha Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.

Ekologické organizace označily za velmi znepokojivou snahu STAN, ale i většiny dalších stran využívat energeticky odpad, což podle ekologů znamená výstavbu nových spaloven a podporu těch stávajících.

Podrobné hodnocení jednotlivých bodů týkajících se ochrany přírod a krajiny, ekologie a výzev spojených se životním prostředím nebo klimatu je možné najít na webových stránkách Zeleného kruhu. Autoři uvádí, že v době jejich redakční uzávěrky nebyl zveřejněn volební program Stačilo!

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Green deal Foto: Depositphotos Průzkum: V ČR roste počet firem, které Green Deal vnímají spíše jako riziko OZE a jaderná elektrárna Foto: Depositphotos Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice Z komína na střeše vily vychází hustý kouř Foto: Depositphotos Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

12.9.2025 13:12
Důvod, proč volit spíš Motoristy než STAN a Piráty.
Odpovědět

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 29

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 57

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 61

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 34

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist