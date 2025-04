Ekologičtí aktivisté obsadili rypadlo v polském dole Turów

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace

Aktivisté z ekologické organizace Greenpeace dnes obsadili rypadlo v polském hnědouhelném dole Turów, který leží nedaleko hranic s Libereckým krajem. Požadují, aby polská vláda stanovila datum, kdy bude důl uzavřen, a začala pracovat na plánu transformace regionu.Podle české pobočky Greenpeace se na akcí podílí necelé dvě desítky aktivistů, mezi nimi jeden český občan.

Na rypadle, které je podle agentury PAP vysoké jako 13patrový dům, protestující vyvěsili transparent s fotografií polského premiéra Donalda Tuska, heslem "Uhlí to má za sebou" a výzvou "Premiére, postarej se o lidi!".

Povrchový důl Turów zásobuje uhlím sousední elektrárnu. Podle organizátorů polské úřady obyvatelům regionu léta lžou, když říkají, že Turów má budoucnost až do poloviny 40. let tohoto století. Greenpeace tvrdí, že prodražující se výrobu elektřiny z uhlí nahradí produkce z obnovitelných zdrojů.

Na místě protestu je policie. Dohlíží na bezpečnost aktivistů i zaměstnanců dolu. V Turowě jsou také policejní vyjednávači, řekl PAP zástupce policie Przemyslaw Ratajczyk.

Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val.

