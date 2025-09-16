V Liberci dokončila Severočeská vodárenská první projekt placený z Fondu Turów
Fond vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v polském dole Turów u hranic s Českem. Na kompenzacích škod vyplatily proto před třemi lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (851 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky téměř 742 milionů korun.
Peníze z fondu jsou určené na projekty, které zajistí obyvatelům v příhraničních oblastech Libereckého kraje pitnou vodu, o niž kvůli těžbě přišli. Největším projektem jsou zatím nová úpravna vody v Machníně a navazující přivaděč, které buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Obě stavby přijdou dohromady bez DPH na 470 milionů korun. V Hrádku nad Nisou a Chrastavě se také intenzivně pracuje na vodovodech v části Václavice respektive Horním Vítkově, hotové by měly být příští rok.
V Chrastavě už se podle starosty Michaela Canova (Starostové pro Liberecký kraj) stavba chýlí k závěru. "Co se týká potrubí, je stavba de facto hotová, to znamená samotný vodovod a přípojky k domům, zbývá povrch silnice a tu by měl dělat kraj," řekl. Projekt za 70 milionů korun zahrnoval vodovod a také přípojky ke zhruba stovce domů, i přípojky až k domům zaplatí Fond Turów. Bez dotací by si podle starosty město tak nákladný projekt nemohlo dovolit.
Peníze z fondu by měly zajistit vodu také pro obyvatele na Frýdlantsku, kraj letos bezmála 24 miliony korun podpořil z fondu zpracování projektů. V plánu je zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, připojení vodovodů v Bulovce a Dětřichově a také úprava sítí ve Frýdlantu. "Předpokládáme, že ty akce na Frýdlantsku začnou stavebně v příštím roce, teď se intenzivně projektuje a na některé akce už Frýdlantská vodárenská společnost požádala o stavební povolení," dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
reklama