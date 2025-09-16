https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-liberci-dokoncila-severoceska-vodarenska-prvni-projekt-placeny-z-fondu-turow
V Liberci dokončila Severočeská vodárenská první projekt placený z Fondu Turów

16.9.2025 16:21 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Liberci dokončila Severočeská vodárenská společnost (SVS) první projekt financovaný z Fondu Turów, do něhož peníze poslaly polská vláda a energetická firma PGE. Nová úpravna vody v Machníně bude v budoucnu zajišťovat dostatek vody pro 20 000 obyvatel Hrádecka a Chrastavska, ohrožených ztrátou vody kvůli těžbě uhlí na polské straně. Stavba přišla na 165 milionů korun, řekl ČTK ředitel SVS Bronislav Špičák.
 
"Téměř 110 milionů korun šlo z Fondu Turów a 55 milionů z fondu životního prostředí z evropských dotací," uvedl Špičák. Úpravnu teď čeká kolaudace a pak zkušební provoz, kdy bude dodávat vodu do okolí. Do příhraničí se odtud voda dostane až po dokončení 12kilometrového přivaděče, na němž se pracuje. "Postupujeme rychleji, jsme zhruba na dvou třetinách trasy, už se blížíme k osmi kilometrům," dodal. Za rok by tak podle Špičáka mohl být hotový i přivaděč, i ten spolufinancuje Fond Turów.

Fond vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v polském dole Turów u hranic s Českem. Na kompenzacích škod vyplatily proto před třemi lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (851 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky téměř 742 milionů korun.

Peníze z fondu jsou určené na projekty, které zajistí obyvatelům v příhraničních oblastech Libereckého kraje pitnou vodu, o niž kvůli těžbě přišli. Největším projektem jsou zatím nová úpravna vody v Machníně a navazující přivaděč, které buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Obě stavby přijdou dohromady bez DPH na 470 milionů korun. V Hrádku nad Nisou a Chrastavě se také intenzivně pracuje na vodovodech v části Václavice respektive Horním Vítkově, hotové by měly být příští rok.

V Chrastavě už se podle starosty Michaela Canova (Starostové pro Liberecký kraj) stavba chýlí k závěru. "Co se týká potrubí, je stavba de facto hotová, to znamená samotný vodovod a přípojky k domům, zbývá povrch silnice a tu by měl dělat kraj," řekl. Projekt za 70 milionů korun zahrnoval vodovod a také přípojky ke zhruba stovce domů, i přípojky až k domům zaplatí Fond Turów. Bez dotací by si podle starosty město tak nákladný projekt nemohlo dovolit.

Peníze z fondu by měly zajistit vodu také pro obyvatele na Frýdlantsku, kraj letos bezmála 24 miliony korun podpořil z fondu zpracování projektů. V plánu je zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, připojení vodovodů v Bulovce a Dětřichově a také úprava sítí ve Frýdlantu. "Předpokládáme, že ty akce na Frýdlantsku začnou stavebně v příštím roce, teď se intenzivně projektuje a na některé akce už Frýdlantská vodárenská společnost požádala o stavební povolení," dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

