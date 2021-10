Ekologičtí aktivisté vyzvali budoucí vládu k rychlému konci uhlí i podpoře ozdravení krajiny

Jaroslav Řezáč 20.10.2021 18:03

vláda není hokynářství, pokud si vytýčí zásadní body na kterých se shodne, tak je to možné, je však o tom, že každý eko aktiv jej chce nacpat do svého čtverce pozornosti, což asi z hlediska zdrojů nebude zas tak možné. Mělo by se mít také kus soudnosti a nekřičet na vládu z každého místa, kde něco "teče", protože pak se neudělá nic pořádně a zase si samozřejmě ti samí budou stěžovat, že nic neudělali. Moc zajíců, myslivcova smrt

