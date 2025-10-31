https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-programove-prohlaseni-nahrava-motoristum-a-fosilnimu-prumyslu
Ekologové: Programové prohlášení nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu

31.10.2025 21:40 (ČTK)
Foto | Anirudh Koul / Flickr
Návrh programového prohlášení v oblasti životního prostředí nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu, shodují se ekologové, které oslovila ČTK. Podle nich dokument ohrožuje ochranu přírody i podporu úspor energií. Kritizují také to, že v energetickém mixu má stále své místo uhlí. Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů dnes návrh programového prohlášení poslala prezidentovi Petru Pavlovi.
 
"V programovém prohlášení vznikající vlády je vidět jasný vliv Motoristů sobě, kteří chtějí vytvářet podmínky pro dlouhodobé využívání uhlí v České republice, a to v situaci, kdy se uhlí už ekonomicky nevyplácí a vše směřuje k odklonu od něj," uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Podle Bicana nová vládní koalice potvrzuje jejich obavy, že Motoristé budou v nové vládě a na ministerstvu životního prostředí hájit zájmy fosilního průmyslu. Ministerstvo má podle dohody připadnout Motoristům, v jeho čele by měl podle médií stanout předseda strany Petr Macinka. Toto obsazení úřadu kritizovali už dříve nejen ekologové, ale také vědci a studenti. Vznikla řada otevřených dopisů a lidé demonstrovali na Hradčanském náměstí.

Podobně návrh kritizuje i Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA. "Andrej Babiš (předseda hnutí ANO) dává tímto návrhem programového prohlášení Motoristům bianco šek, aby - pokud ovládnou ministerstvo životního prostředí - realizovali svůj destruktivní program," uvedl. Podle něj návrh otevírá cestu i k dotování uhelných elektráren prostřednictvím vyšších účtů domácností a firem za elektřinu.

"Tím vším vláda možná zaujme malý segment voličů (a sponzorů) Motoristů, ale poškodí zájmy naprosté většiny občanů, kteří chtějí dýchat čistý vzduch, šetřit peníze za energie či mají rádi českou přírodu," dodal Koželouh.

Ekologové upozorňují na to, že návrh prohlášení nepočítá s pokračováním programů jako Nová zelená úsporám nebo takzvanými kotlíkovými dotacemi, které podle nich pomáhají lidem snižovat spotřebu energie a zlepšovat kvalitu ovzduší. Dokument se zároveň nezmiňuje o ochraně národních parků a nevymezuje se proti rušení chráněných území.

"Sice se obecně vymezuje proti snížení ochrany nejcennějších území, ale nejmenuje přímo národní parky a jejich ochranu nijak výslovně negarantuje," uvedl Koželouh.

Prohlášení navíc podle ekologů přejímá z programu Motoristů omezení principu bezzásahovosti, který se týká zejména lesů v národních parcích. Dokument podle nich rovněž kopíruje plán Motoristů zrušit ochranu před erozí půdy prostřednictvím revize protierozní vyhlášky.

Ačkoli Motoristé podle ekologů neprosadili zastavení rozvoje obnovitelných zdrojů, návrh jej podle Koželouha problematizuje vágními formulacemi o rostoucích nákladech na výstavbu a zároveň podporuje udržování uhelných elektráren.

Z návrhu programového prohlášení vznikající vládnoucí koalice vyplývá také například revize současné podoby Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). V ochraně životního prostředí chce budoucí vláda přistoupit ke klimatické politice pragmaticky a chce ji opírat o vědecké poznatky. V návrhu je také kupříkladu zásadní revize financování ekologických iniciativ z veřejných peněz.

