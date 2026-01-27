https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-vitaji-stanovisko-ceps-o-odstaveni-elektrarny-pocerady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologové vítají stanovisko ČEPS o odstavení elektrárny Počerady

27.1.2026 17:58 (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Ekologické organizace vítají stanovisko provozovatele přenosové soustavy ČEPS o odstavení elektrárny Počerady. Podle nich tak potvrzuje nedávnou studii projektu Fakta o klimatu a analýzu Hnutí Duha, ze kterých vyplývá, že i bez elektráren Chvaletice a Počerady by byl dostatek elektřiny. Apelují, že je nutné stále nahradit zbývající dva boky Chvaletic a najít řešení.
 
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS doporučil dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Tu se chystá energetická skupina Sev.en, zhruba na přelomu roku odstavit. Podle analýzy ČEPS jsou ale bloky nezbytné pro bezpečný provoz tuzemské elektrizační soustavy. Naopak uzavření elektrárny Počerady a uhelné části teplárny Kladno, které Sev.en rovněž plánuje, provoz sítě neohrozí. Skupina Sev.en se ke stanovisku zatím vyjadřovat nechce.

"ČEPS potvrzuje to, co říkáme léta, tedy že odstavení zastaralé uhelné elektrárny Počerady neohrozí stabilitu sítě ani zásobování elektřinou. Ani konec Chvaletic by neznamenal nedostatek elektřiny," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Pokud se nepodaří do termínu plánovaného odstavení nahradit potřebné podpůrné služby, tak je podle zákona možné provoz nařídit, ale bude to jen dočasné a podle něj hodně drahé řešení.

"Proto je klíčové okamžitě začít řešit náhradu, kterou ČEPS navrhuje. A také zaměstnanci a zaměstnankyně elektráren si nyní zaslouží pomoc státu s hledáním nového uplatnění, protože odvedli výbornou práci pro českou společnost," dodal Koželouh.

Jaroslav Bican z Greenpeace ČR uvedl, že ČEPS svým věcným stanoviskem potvrdil svoji nezávislost a kompetentní přístup k otázce posouzení dalšího provozu uhelných elektráren. "Jejich výraznější finanční podpora by byla nejenom drahá a neefektivní, ale v první řadě by ji zaplatili odnesli běžní lidé ve vyšší ceně elektrické energie. Dotování uhlí nás zároveň také odvádí od potřebných řešení a opatření na cestě k čisté a udržitelné energetice," míní.

Bican doplnil, že Česko v současné době potřebuje pokračující rozvoj obnovitelných zdrojů doplněný o žádoucí podpůrné služby výkonové rovnováhy, nikoli udržování zastaralých uhelných zdrojů.

Skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače v závěru loňského listopadu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon dohromady zhruba 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 MW.

Dále čtěte |
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse.
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

27.1.2026 18:39
Bohužel předčasně, nové zdroje/JE se teprve budou stavět.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

