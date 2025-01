Ekonomická situace vlastníků lesa se předloni zhoršila, zisk klesl o 56 procent

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ekonomická situace vlastníků lesů se v roce 2023 zhoršila, průměrný hospodářský výsledek vlastníků meziročně klesl o 56 procent. Mezi důvody snížení výsledku patří pokles těžby, ceny surového dříví, které se stále drží na vysoké úrovni, a vysoké náklady. Čeští lesníci předloni vytěžili 18,49 milionu metrů krychlových surového dříví, ve srovnání s předchozím rokem to je o 6,62 milionu méně. Vyplývá to ze zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství.Podíl nahodilé těžby dřeva, tedy poškozeného dřeva v horší kvalitě, z celkové těžby dřeva v roce 2023 klesl na 59,7 procenta. Výše těžeb se podle zprávy vrací do čísel před kůrovcovou kalamitou, v roce 2020 lesníci vytěžili 35,75 milionu metrů krychlových dřeva.

"Důsledkem poklesu výše těžby je snížení tvorby zisku a tím i snížení výše objemu prodaného dříví," uvádí úřad ve zprávě. Průměrný hospodářský výsledek vlastníků lesa včetně příspěvků na hospodaření v lesích dosáhl předloni 3574 korun na hektar lesa. V roce 2022 činil zisk před zdaněním 6385 korun.

Největší podíl na zvýšení nákladů mají náklady na obnovu lesa, které meziročně průměrně vzrostly o 11.938 korun na 113.161 korun za hektar, uvádí zpráva. Mírné zvýšení nastalo také u nákladů za pěstební činnost.

V důsledku nižší těžby byla v roce 2023 také nižší spotřeba lesnických produktů, za rok 2023 činila 14,92 milionu metrů krychlových, meziročně o 2,4 milionu méně, podle zprávy ale plně zabezpečila poptávku dřevozpracujících podniků v Česku. Do ČR se předloni dovezlo 1,5 milionu metrů krychlových dřeva, nejvíce z Německa, Polska a Slovenska, je to o 185 000 metrů krychlových více proti 2022. Vývoz meziročně klesl zhruba o čtyři miliony metrů krychlových dřeva na 5,1 milionu.

Nižší poptávka po surovém dříví měla podle zprávy také vliv na pokles průměrných cen téměř všech sortimentů surového dříví. Metr krychlový smrkových kulatin pro zpracování na pilách pořídili lidé v roce 2022 průměrně za 2758 korun, předloni za 2414 korun. V roce 2020 stálo dřevo 1372 korun.

Zpráva také upozorňuje na nedostatek pracovníků v lesnictví, především u pozic pro manuální práci. Přestože se v roce 2023 těžba snížila, objem prací zůstává vysoký, počet pracovníků v lesním hospodářství však předloni ve srovnání s rokem 2020 poklesl. Bylo jich 13 614, o 68 méně než v roce 2020. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v lesnictví dosáhla předloni 41.218 korun, čímž se meziročně zvýšila o šest procent, její růst se nicméně zpomalil oproti předchozím letům. Průměrná mzda v ČR byla v roce 2023 podle Českého statistického úřadu 43.341 korun.

Za pozitivní úřad označil, že se zlepšuje situace v v kontextu negativních dopadů změny klimatu a rozsáhlé kůrovcové kalamity, což potvrzuje úbytek nahodilých těžeb. Plocha obnovených lesních porostů ve sledovaném roce činila 44.788 hektarů, což je proti roku 2022 méně, ve srovnání s předchozími roky lze však pozorovat zvyšování obnovené plochy a větší zalesňování holin po rozsáhlých nahodilých těžbách.

Plocha lesních pozemků meziročně vzrostla o 1392 hektarů na 2,68 milionu hektarů.

