Elektrárna Chvaletice doplnila žádost o emisní výjimku

Provozovatel elektrárny požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad budoucí limit. / Ilustrační foto

Společnost Sev.en EC podala na Krajský úřad Olomouckého kraje doplněnou žádost o emisní výjimku pro elektrárnu Chvaletice. Žádá, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Řízení bylo počátkem února přerušeno. Úřad v Olomouci rozhoduje o výjimce kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad budoucí limit. Elektrárna již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

Elektrárna věří, že se jí podařilo úspěšně vypořádat se všemi připomínkami ministerstva životního prostředí. "Doplnili jsme údaje o aktuálním měření obsahu rtuti ve spalinách a o postupné instalaci nových technologií, především komplexu látkových filtrů, který bude největší v republice. Děláme všechno pro to, aby ekologická stopa elektrárny byla co nejnižší," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Společnost Sev.en EC uvedla, že se jí už podařilo od převzetí elektrárny Chvaletice v roce 2013 snížit emise oxidu siřičitého o 64 procent a emise oxidů dusíku o 37 procent. Emisní výjimka umožňuje provozovatelům zařadit energetické zdroje do časově omezených ekologizačních programů a také dočasně pokračovat v provozu i po srpnu 2021, kdy začnou platit nové evropské limity.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

