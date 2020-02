Elektrárna Chvaletice má další čas na žádost na odpadní vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Posejpal / Jan Posejpal / 7energy.com Krajský úřad Pardubického kraje prodloužil lhůtu, v níž má elektrárna Chvaletice doplnit podklady pro žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad Pardubického kraje prodloužil lhůtu, v níž má elektrárna Chvaletice doplnit podklady pro žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Vyplývá to z usnesení úřadu, které poskytla Laura Otýpková z právnické organizace Frank Bold Society. Původně provozovatel dostal lhůtu do konce ledna, nyní byla prodloužena do konce března.

Společnost Sev.en EC, která elektrárnu provozuje, o změnu integrovaného povolení žádá již podruhé. Předchozí změnu, kterou loni v létě vydal krajský úřad a prodloužil elektrárně povolení k vypouštění odpadních vod do Labe a umožnil navýšení limitů některých vypouštěných látek, zrušilo ministerstvo životního prostředí.

"Provozovatel svou žádost odůvodnil technickými, administrativními a časovými nároky, které jsou potřeba ke zpracování podkladů žádosti," stojí v usnesení.

Krajský úřad musí podle ministerstva při rozhodování vzít v potaz připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení spolky a obce a zabývat se vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí. Úřad měl rozhodovat v takzvaném režimu podstatné změny, což umožňuje i dalším účastníkům, aby do řízení vstoupili.

Kromě prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod o další čtyři roky elektrárna minulý rok žádala o navýšení hmotnostních limitů pro rtuť z deseti na 11 kilogramů za rok, rozpuštěných anorganických solí z 2000 tun na 2200 tun ročně, ropných látek z 600 na 660 kilogramů za rok, nerozpuštěných látek z 30 tun na 33 tun ročně a navýšení objemu vypouštěné vody.

Loni v létě Pardubický kraj s omezujícími podmínkami vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku z budoucích evropských limitů emisí rtuti a oxidů dusíku. Společnost Sev.en žádala, aby elektrárna mohla vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí úřadu zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady. Kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce, bylo rozhodování předáno krajskému úřadu v Olomouci. I ten přerušil řízení, aby žadatel doplnil podklady podle požadavků ministerstva

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

reklama