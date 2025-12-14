https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-slovenske-skalice-odmitli-spalovnu-jez-by-vznikla-u-hranic-s-ceskem
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obyvatelé slovenské Skalice odmítli spalovnu, jež by vznikla u hranic s Českem

14.12.2025 17:52 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé slovenské Skalice odmítli v sobotním referendu stavbu spalovny odpadu, která by byla prakticky na hranici s Českem. Z více než 7000 zúčastněných hlasovalo proti téměř 6900. Účast dosáhla 56 procent a výsledek referenda je platný. Město o tom informovalo na svém webu.
 
Postoj českých samospráv a úřadů k zařízení na energetické využití odpadu je dlouhodobě silně negativní a zamítavý. Nejostřeji se proti výstavbě staví dotčené obce na Hodonínsku, tedy Hodonín, Strážnice, Rohatec, Petrov a nejbližší Sudoměřice. Důvodem je kromě jiného obava z dopadů na životní prostředí nebo cestovní ruch.

Proti stavbě se postavila i část obyvatel Skalice. Radnice v listopadu informovala, že zastupitelé města vyslyšeli hlasy občanů a vyhlásili historicky první místní referendum. Předložená otázka se ptala, zda voliči souhlasí se stavbou spalovny na katastrálním území města, a nevztahovala se tedy jen na aktuální záměr. Za ním stojí slovenská investorská společnost GGES podnikatele Ivana Kmotríka, která slibovala výhody pro město i jeho obyvatele.

Kromě zpracování odpadu a jeho přeměny na elektřinu a teplo pro továrny, veřejné budovy či část domácností měl projekt podle firmy zajistit vznik přibližně stovky pracovních míst. Občané Skalice zároveň měli mít nižší poplatky za odpad.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Staré pneumatiky Foto: jeh amm ink Flickr. Ve Vřesové začala výstavba zařízení na zpracování pneumatik pomocí pyrolýzy Spalovna uvnitř Foto: Depositphotos Postoj českých samospráv a úřadů ke stavbě spalovny u Sudoměřic je zamítavý Prázdné kontejnery na tříděný odpad Foto: Depositphotos Nové kontejnery v Ostravě pojmou více odpadu a k odvozu nejsou třeba závozníci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist