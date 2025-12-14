Obyvatelé slovenské Skalice odmítli spalovnu, jež by vznikla u hranic s Českem
14.12.2025 17:52 (ČTK)
Proti stavbě se postavila i část obyvatel Skalice. Radnice v listopadu informovala, že zastupitelé města vyslyšeli hlasy občanů a vyhlásili historicky první místní referendum. Předložená otázka se ptala, zda voliči souhlasí se stavbou spalovny na katastrálním území města, a nevztahovala se tedy jen na aktuální záměr. Za ním stojí slovenská investorská společnost GGES podnikatele Ivana Kmotríka, která slibovala výhody pro město i jeho obyvatele.
Kromě zpracování odpadu a jeho přeměny na elektřinu a teplo pro továrny, veřejné budovy či část domácností měl projekt podle firmy zajistit vznik přibližně stovky pracovních míst. Občané Skalice zároveň měli mít nižší poplatky za odpad.
