Elektrárna Kořensko vyrobila více energie z vody vypouštěné z Temelína

3.2.2026 11:42 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jenda021 / Wikimedia Commons
Malá vodní elektrárna Kořensko loni vyrobila 2470 megawatthodin ekologické elektřiny, tedy o 655 MWh více než před rokem. Její turbínu pohání voda, kterou Jaderná elektrárna Temelín po využití vrací zpátky do Vltavy. Vyrobená elektřina by na rok stačila malému městu, informoval mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.
 
"Meziročně vyšší výroba souvisí s plynulejším provozem samotné malé vodní elektrárny a delším provozem naší elektrárny. Loni byla temelínská elektrárna díky absenci jedné odstávky pro výměnu paliva v provozu o dva měsíce déle a to se promítlo i do výroby kořenské vodní elektrárny," uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan. Temelín slouží jako zdroj vody pro elektrárnu Kořensko 2 už více než čtvrt století. Voda, kterou jihočeská jaderná elektrárna vypouští do Vltavy, protéká Peltonovou turbínou malé vodní elektrárny a umožňuje tak výrobu bezemisní elektřiny.

Například uhelná elektrárna se stejnou výrobou by podle vedení Temelína spotřebovala přibližně 2000 tun uhlí a vypustila více než 1500 tun oxidu uhličitého. "Jde o ukázkový příklad zvyšování efektivity jaderné energetiky. Díky malé vodní elektrárně dokážeme využít vodu, která by se jinak pouze vrátila do řeky, a přeměnit ji na další čistou elektřinu. Nejde přitom o zanedbatelné množství. Pokryla by totiž roční spotřebu přibližně šesti stovek českých domácností," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Vltavskou vodu do areálu Jaderné elektrárny Temelín dopravují čerpadla z čerpací stanice Hněvkovice. Po využití se pak o několik kilometrů níže z velké části vrací do řeky právě prostřednictvím malé vodní elektrárny Kořensko 2. "Ta zahájila provoz v roce 1999 a za dobu své existence vyrobila už 48.800 MWh elektřiny," doplnil Sviták. Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 1,6 terawatthodiny elektřiny.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Všechny komentáře (1)
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2026 16:21
Ano, ale tato voda byla nejprve načerpána do Temelína a tedy jde z části o rekuperaci.
