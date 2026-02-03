Elektrárna Kořensko vyrobila více energie z vody vypouštěné z Temelína
Například uhelná elektrárna se stejnou výrobou by podle vedení Temelína spotřebovala přibližně 2000 tun uhlí a vypustila více než 1500 tun oxidu uhličitého. "Jde o ukázkový příklad zvyšování efektivity jaderné energetiky. Díky malé vodní elektrárně dokážeme využít vodu, která by se jinak pouze vrátila do řeky, a přeměnit ji na další čistou elektřinu. Nejde přitom o zanedbatelné množství. Pokryla by totiž roční spotřebu přibližně šesti stovek českých domácností," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Vltavskou vodu do areálu Jaderné elektrárny Temelín dopravují čerpadla z čerpací stanice Hněvkovice. Po využití se pak o několik kilometrů níže z velké části vrací do řeky právě prostřednictvím malé vodní elektrárny Kořensko 2. "Ta zahájila provoz v roce 1999 a za dobu své existence vyrobila už 48.800 MWh elektřiny," doplnil Sviták. Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 1,6 terawatthodiny elektřiny.
