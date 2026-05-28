Elektromobilita v Česku posiluje, mezi zeměmi EU opouští poslední pozice
Duben byl pro elektromobily v Česku rekordním měsícem, lidé koupili 1684 nových aut, což představuje meziroční zvýšení o 37 procent. Od ledna do dubna dosáhl počet nově registrovaných elektromobilů 5123, což představuje celkové zvýšení o 18 procent. Počet ojetých elektromobilů dovezených ze zahraničí ale rostl ještě výrazněji. Lidé registrovali za první čtyři měsíce letošního roku 4260 ojetých elektromobilů, meziročně o 79 procent více. Nejčastější zemí původu jsou u ojetin Německo, Nizozemsko a Francie.
Žebříček zemí EU v tržním podílu elektromobilů vede Dánsko s 80,5 procenta, Finsko s 47,4 procenta a Švédsko se 40,7 procenta. Mimo členské země EU je evropským rekordmanem Norsko, kde mezi nově koupenými auty od ledna do dubna letošního roku bylo 98 procent elektromobilů.
