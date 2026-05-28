Elektromobilita v Česku posiluje, mezi zeměmi EU opouští poslední pozice

28.5.2026 01:15 (ČTK)
Foto | Ivan Radic / Flickr
Elektromobilita v Česku posiluje, duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie, aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě, za ní jsou Řecko, Estonsko, Polsko, Slovensko a Chorvatsko. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
"Přestože za evropským průměrem stále výrazně zaostáváme, výsledky za první čtyři měsíce letošního roku ukazují postupné zlepšení – Česko se v podílu nově registrovaných elektromobilů posunulo na 22. místo mezi státy EU. V současnosti je v České republice registrováno více než 68.600 osobních elektromobilů, přičemž téměř 11 000 z nich přibylo od začátku roku. Významnou roli při tom hraje dovoz ojetých elektromobilů," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti CDV Pavel Havránek.

Duben byl pro elektromobily v Česku rekordním měsícem, lidé koupili 1684 nových aut, což představuje meziroční zvýšení o 37 procent. Od ledna do dubna dosáhl počet nově registrovaných elektromobilů 5123, což představuje celkové zvýšení o 18 procent. Počet ojetých elektromobilů dovezených ze zahraničí ale rostl ještě výrazněji. Lidé registrovali za první čtyři měsíce letošního roku 4260 ojetých elektromobilů, meziročně o 79 procent více. Nejčastější zemí původu jsou u ojetin Německo, Nizozemsko a Francie.

Žebříček zemí EU v tržním podílu elektromobilů vede Dánsko s 80,5 procenta, Finsko s 47,4 procenta a Švédsko se 40,7 procenta. Mimo členské země EU je evropským rekordmanem Norsko, kde mezi nově koupenými auty od ledna do dubna letošního roku bylo 98 procent elektromobilů.

