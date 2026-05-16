Teplárny Brno budují další nabíjecí místa pro elektromobily, do konce roku 100
"Zároveň jednáme s brněnskou městskou policií a dalšími městskými firmami, aby přešly na elektromobily," dodal Fajmon.
Ředitel tepláren pro e-mobilitu Petr Beneš ČTK řekl, že do konce roku 2030 plánuje městská společnost rozšířit síť nabíječek na víc než 500 stanic tak, aby je lidé měli v docházkové vzdálenosti.
Ještě letos do začátku léta začnou fungovat první dobíječky u vznikající T-Mobile areny. "Ještě do léta spustíme 33 dobíjecích stanic, z toho tři rychlé. Ve druhé fázi bude u areny až 53 stanic. Kromě návštěvníků akcí v multifunkční hale bude sloužit i návštěvníkům koupaliště Riviéra či dalších zařízení v okolí," dodal Fajmon.
Unikátní bude svým pojetím dobíjecí hub u pobočky Červený mlýn, který má vzniknout na podzim letošního roku. Kromě 50 dobíjecích bodů budou mít majitelé elektromobilů k dispozici i místnost se sociálním zařízením, která bude připomínat salonek na letišti.
