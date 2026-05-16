Teplárny Brno budují další nabíjecí místa pro elektromobily, do konce roku 100

16.5.2026 11:43 | MODŘICE (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | jc_cards / Piqsels
Teplárny Brno rozšiřují síť nabíjecích stanic pro elektromobily. V současnosti mají ve městě 145 stanic se 286 dobíjecími body, do konce letošního roku má přibýt dalších 100 stanic. Posilují počet nabíječek u obchodních center Olympia a Vaňkovka v Brně, letos na podzim plánují otevřít nový "hub", kde vznikne až 50 dobíjecích bodů včetně ultrarychlých dobíječek s výkonem až 350 kW. Od začátku investic do elektromobility v roce 2020 už na budování sítě teplárny vynaložily 250 milionů korun, dodal.
 
"Dobíjecí hub jsme otevřeli v parkovacím domě Academy Park na Šumavské, kde je k dispozici 20 dobíjecích stanic, z toho čtyři rychlonabíjecí s výkonem až 160 kW, každá stanice umožňuje dobíjení dvou vozidel současně, na jednom místě tak je 40 dobíjecích bodů," uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Doplnil, že podobně plánují Teplárny Brno stavět dobíjecí centra ve všech městských parkovacích domech.

"Zároveň jednáme s brněnskou městskou policií a dalšími městskými firmami, aby přešly na elektromobily," dodal Fajmon.

Ředitel tepláren pro e-mobilitu Petr Beneš ČTK řekl, že do konce roku 2030 plánuje městská společnost rozšířit síť nabíječek na víc než 500 stanic tak, aby je lidé měli v docházkové vzdálenosti.

Ještě letos do začátku léta začnou fungovat první dobíječky u vznikající T-Mobile areny. "Ještě do léta spustíme 33 dobíjecích stanic, z toho tři rychlé. Ve druhé fázi bude u areny až 53 stanic. Kromě návštěvníků akcí v multifunkční hale bude sloužit i návštěvníkům koupaliště Riviéra či dalších zařízení v okolí," dodal Fajmon.

Unikátní bude svým pojetím dobíjecí hub u pobočky Červený mlýn, který má vzniknout na podzim letošního roku. Kromě 50 dobíjecích bodů budou mít majitelé elektromobilů k dispozici i místnost se sociálním zařízením, která bude připomínat salonek na letišti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
PH

Pavel Hanzl

16.5.2026 19:55
To je dobrý počin, jenom by měly být na všech těch obchodňácích a jiných objektech fve elektrárny a nabíjet by se mohlo z nich. A třeba za sluníčka by bylo nabíjení levnější, tím by se to celé taky lépe využilo.
