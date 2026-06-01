Bývalý šéf Volkswagenu Diess chce uvést na trh elektrický traktor
Společnost plánuje kromě traktorů nabízet také nabíjecí stanice a elektrická přídavná zařízení. V registru firem zatím podnik bývalého vysokého manažera největší evropské automobilky nefiguruje, uvedla agentura DPA.
Diess byl generálním ředitelem Volkswagenu v letech 2018 až 2022. I po nečekaném odchodu z funkce pobíral plat člena představenstva v řádu milionů. V roce 2025 to bylo včetně penzijního připojištění a variabilní odměny celkem devět milionů eur (218 milionů Kč) – více než měl jeho nástupce v čele koncernu Oliver Blume. Diess nakonec odešel z Volkswagenu do důchodu v den svých 67. narozenin na podzim roku 2025.
Od roku 2023 je mnichovský rodák předsedou dozorčí rady výrobce čipů Infineon. Angažuje se i v několika start-upech. Podle dřívějších prohlášení se také často zdržuje ve Španělsku, kde provozuje malý hotel, chová dobytek a stará se o hrušňový sad.
