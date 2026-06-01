https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/byvaly-sef-volkswagenu-diess-chce-uvest-na-trh-elektricky-traktor
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Bývalý šéf Volkswagenu Diess chce uvést na trh elektrický traktor

1.6.2026 09:40 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Bývalý šéf automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess chce uvést na trh elektrický traktor. Jeho nová firma ho plánuje nabízet od příštího roku. Má to být traktor střední třídy pro zemědělce a komunální služby, napsal 67letý Diess na síti LinkedIn.
 
Stroj bude vybaven vyměnitelným bateriovým systémem, který umožní nepřetržitý provoz. Kromě toho bude traktor možné propojit s veškerým běžným nářadím, jako jsou sekačky a sněžné pluhy. Firma chce podle Diesse být od počátku schopná konkurovat podobným vozidlům s dieselovým motorem.

Společnost plánuje kromě traktorů nabízet také nabíjecí stanice a elektrická přídavná zařízení. V registru firem zatím podnik bývalého vysokého manažera největší evropské automobilky nefiguruje, uvedla agentura DPA.

Diess byl generálním ředitelem Volkswagenu v letech 2018 až 2022. I po nečekaném odchodu z funkce pobíral plat člena představenstva v řádu milionů. V roce 2025 to bylo včetně penzijního připojištění a variabilní odměny celkem devět milionů eur (218 milionů Kč) – více než měl jeho nástupce v čele koncernu Oliver Blume. Diess nakonec odešel z Volkswagenu do důchodu v den svých 67. narozenin na podzim roku 2025.

Od roku 2023 je mnichovský rodák předsedou dozorčí rady výrobce čipů Infineon. Angažuje se i v několika start-upech. Podle dřívějších prohlášení se také často zdržuje ve Španělsku, kde provozuje malý hotel, chová dobytek a stará se o hrušňový sad.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
elektromobil Foto: Ivan Radic Flickr Elektromobilita v Česku posiluje, mezi zeměmi EU opouští poslední pozice Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Teplárny Brno budují další nabíjecí místa pro elektromobily, do konce roku 100 Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels CDV: Dovoz ojetých elektromobilů v Česku roste, ve čtvrtletí vzrostl o 60 procent

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist