CDV: Dovoz ojetých elektromobilů v Česku roste, ve čtvrtletí vzrostl o 60 procent
Rostoucí dostupnost ojetých elektromobilů také mění strukturu trhu. Víc než polovinu letos dovezených aut na elektřinu koupili jednotlivci, dosud mezi majiteli elektromobilů převažovaly firmy.
"Sekundární trh s elektromobily v Česku dospívá a stává se důležitým pilířem rozvoje bezemisní dopravy. Ojeté vozy dnes představují dostupnou vstupní bránu k elektromobilitě pro domácnosti i menší firmy. Právě kombinace nižší pořizovací ceny a provozních úspor mění rozhodování řady motoristů," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti CDV Pavel Havránek.
Elektromobily dovážené do Česka nejčastěji pocházejí z Německa, a to ve 45 procentech. Druhé je Nizozemsko s podílem 28 procent na dovezených elektromobilech. Důvodem je podle CDV větší rozšíření elektromobilů v těchto zemích a také rychlejší obměňování vozových parků.
Mezi dováženými vozy dominuje Tesla, americkou značku mělo 27 procent letos dovezených elektromobilů. Po silnicích v Česku v současnosti jezdí přes 65.000 osobních elektroaut, za letošní první čtvrtletí jich lidé koupili 3439, meziročně o deset procent více.
