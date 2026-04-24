CDV: Dovoz ojetých elektromobilů v Česku roste, ve čtvrtletí vzrostl o 60 procent

24.4.2026 00:44 | BRNO (ČTK)
Foto | jc_cards / Piqsels
V Česku roste zájem o dovoz ojetých elektroaut ze zahraničí. V letošním prvním čtvrtletí vzrostl jejich import o 60 procent na 2600 kusů, jen za březen to bylo rekordních 1000 vozů. V Česku tak bylo celkově v provozu 20 000 dovezených ojetých elektromobilů, informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
Díky sílícímu dovozu roste také podíl ojetých elektromobilů na celkovém počtu aut na elektřinu na českých silnicích. Zatímco loni v prvním čtvrtletí tvořila ojetá auta 35 procent ze všech osobních elektromobilů v ČR, letos to bylo 43,4 procenta.

Rostoucí dostupnost ojetých elektromobilů také mění strukturu trhu. Víc než polovinu letos dovezených aut na elektřinu koupili jednotlivci, dosud mezi majiteli elektromobilů převažovaly firmy.

"Sekundární trh s elektromobily v Česku dospívá a stává se důležitým pilířem rozvoje bezemisní dopravy. Ojeté vozy dnes představují dostupnou vstupní bránu k elektromobilitě pro domácnosti i menší firmy. Právě kombinace nižší pořizovací ceny a provozních úspor mění rozhodování řady motoristů," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti CDV Pavel Havránek.

Elektromobily dovážené do Česka nejčastěji pocházejí z Německa, a to ve 45 procentech. Druhé je Nizozemsko s podílem 28 procent na dovezených elektromobilech. Důvodem je podle CDV větší rozšíření elektromobilů v těchto zemích a také rychlejší obměňování vozových parků.

Mezi dováženými vozy dominuje Tesla, americkou značku mělo 27 procent letos dovezených elektromobilů. Po silnicích v Česku v současnosti jezdí přes 65.000 osobních elektroaut, za letošní první čtvrtletí jich lidé koupili 3439, meziročně o deset procent více.

