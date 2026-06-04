PRE zprovoznila největší dobíječku v Praze pro až 161 elektromobilů
"Naši první veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily jsme uvedli do provozu v roce 2011 v nákupním centru v Praze na Chodově. Od té doby jsme v elektromobilitě ušli obrovský kus cesty. Blížíme se číslu tisíc dobíjecích stanic a stavíme moderní velkokapacitní dobíjecí HUBy, jako je například tento v Novovysočanské ulici,“ uvedl generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis.
Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) nejlépe v Praze fungují chytré, kapacitně silné HUBy na strategických místech, nikoli náhodně rozmístěné jednotlivé stanice. "Novovysočanský dobíjecí HUB ukazuje, že Praha umí spojit moderní technologie řízení výkonu s efektivním využitím stávající energetické infrastruktury, a tím chránit jak distribuční síť, tak komfort obyvatel,“ dodal Svoboda.
Kombinované dobíjecí centrum je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídicí systém, který měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Dle měření v klíčových energetických uzlech systém nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic a přizpůsobuje dobíjecí výkon stanic pro zajištění regulace výkonu v případě dosažení nastaveného maxima.
PRE patří k nejvýraznějším hráčům na českém trhu v oblasti veřejného dobíjení elektromobilů. V celé České republice aktuálně provozuje ve své síti PREpoint celkem 922 dobíjecích stanic, které zákazníkům nabízí 1456 dobíjecích bodů. Z toho je 702 stanic s AC technologií pomalého dobíjení, 174 s DC technologií rychlého dobíjení a na ultra rychlé UFC dobíjení připadá 46 stanic.
Za první čtyři měsíce letošního roku dobili zákazníci PRE do svých bateriových vozidel na veřejných stanicích PRE celkem 4,7 GWh elektrické energie, z čehož přibližně dvě třetiny připadají na hlavní město Prahu. Za stejné období se v celé veřejné dobíjecí síti PRE uskutečnilo přibližně 230 tisíc dobíjecích transakcí.
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