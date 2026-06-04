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PRE zprovoznila největší dobíječku v Praze pro až 161 elektromobilů

4.6.2026 01:04 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Energetická firma PRE uvedla v Praze do provozu velké dobíjecí centrum pro až 161 elektromobilů. Plnému zprovoznění tzv. dobíjecího hubu v areálu PRE v Praze 9 předcházelo roční testování. Zástupci firmy to uvedli při zahájení provozu. V celém Česku aktuálně PRE provozuje více než 900 dobíjecích stanic.
 
Centrum je tvořené dvěma ultra rychlými veřejnými dobíjecími stanicemi Alpitronic, které s výkonem 400 kW patří k nejrychlejším stanicím v Praze a umožňují současné dobíjení až čtyř vozidel najednou. V sousedním objektu PRE je k dispozici pro firemní potřeby dalších šest ultra výkonných stanic s 12 konektory a výkonem až 300 kW. Dále 50 stojanových AC stanic, 25 nástěnných AC wallboxů a tři AC lampy. Všechny AC zdroje dohromady poskytnou dalších 145 instalovaných konektorů pro dobíjení střídavým proudem.

"Naši první veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily jsme uvedli do provozu v roce 2011 v nákupním centru v Praze na Chodově. Od té doby jsme v elektromobilitě ušli obrovský kus cesty. Blížíme se číslu tisíc dobíjecích stanic a stavíme moderní velkokapacitní dobíjecí HUBy, jako je například tento v Novovysočanské ulici,“ uvedl generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis.

Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) nejlépe v Praze fungují chytré, kapacitně silné HUBy na strategických místech, nikoli náhodně rozmístěné jednotlivé stanice. "Novovysočanský dobíjecí HUB ukazuje, že Praha umí spojit moderní technologie řízení výkonu s efektivním využitím stávající energetické infrastruktury, a tím chránit jak distribuční síť, tak komfort obyvatel,“ dodal Svoboda.

Kombinované dobíjecí centrum je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídicí systém, který měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Dle měření v klíčových energetických uzlech systém nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic a přizpůsobuje dobíjecí výkon stanic pro zajištění regulace výkonu v případě dosažení nastaveného maxima.

PRE patří k nejvýraznějším hráčům na českém trhu v oblasti veřejného dobíjení elektromobilů. V celé České republice aktuálně provozuje ve své síti PREpoint celkem 922 dobíjecích stanic, které zákazníkům nabízí 1456 dobíjecích bodů. Z toho je 702 stanic s AC technologií pomalého dobíjení, 174 s DC technologií rychlého dobíjení a na ultra rychlé UFC dobíjení připadá 46 stanic.

Za první čtyři měsíce letošního roku dobili zákazníci PRE do svých bateriových vozidel na veřejných stanicích PRE celkem 4,7 GWh elektrické energie, z čehož přibližně dvě třetiny připadají na hlavní město Prahu. Za stejné období se v celé veřejné dobíjecí síti PRE uskutečnilo přibližně 230 tisíc dobíjecích transakcí.

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