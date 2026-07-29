https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zajem-o-elektricka-nakladni-auta-v-cesku-roste-ale-pomaleji-nez-v-eu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zájem o elektrická nákladní auta v Česku roste, ale pomaleji než v EU

29.7.2026 11:25 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zájem dopravců o nákladní auta a autobusy na elektrický pohon v Česku meziročně roste, ale pomaleji, než je průměr Evropské unie. U takzvaných lehkých užitkových vozidel, kam spadají dodávky a nákladní auta do 3,5 tuny, byl růst větší než průměr EU. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu, které vychází z dat Evropského sdružení výrobců automobilů.
 
V Evropské unii dopravci v letošním prvním pololetí registrovali 97 781 elektrických lehkých užitkových aut. Představuje to meziroční růst o 41,6 procenta a podíl na trhu 13,2 procenta.

"Počet nově registrovaných elektrických lehkých užitkových vozidel v České republice v prvním pololetí vzrostl na 996, meziročně o 53 procent. Jejich podíl na nových registracích se současně zvýšil z 6,8 procenta na 9,2 procenta, což potvrzuje, že elektrifikace užitkové dopravy postupně nabírá tempo, i když stále vychází z relativně nízké základny,“ uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.

U nákladních aut rostl v unii počet registrovaných elektromobilů o 47,7 procenta, podíl na trhu dosáhl 4,8 procenta. V Česku dopravci za pololetí registrovali o sedm procent více elektrických nákladních aut, podíl na trhu dosáhl 1,2 procenta.

Tržní podíl autobusů na elektrický pohon dosáhl v prvním pololetí v unii 21,6 procenta, v Česku to bylo 7,4 procenta.

"Další rozvoj bude záviset především na dostupnosti dobíjecí infrastruktury, stabilním legislativním prostředí a podpoře provozovatelů flotil. Právě nyní mohou dopravci využít výzvu Modernizačního fondu, která až do konce listopadu podporuje pořízení elektrických nákladních vozidel i výstavbu neveřejné dobíjecí infrastruktury,“ doplnil Havránek.

Upozornil, že z dotační výzvy TransCom je v současné době vyčerpáno 269 milionů korun, což znamená, že stále zbývá vyčerpat 690 milionů korun, tedy 72 procent celkové částky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Trh s novými elektromobily v ČR rostl v pololetí o čtvrtinu, s ojetými o 76 procent Nabíjení elektromobilu Foto: Sino-German Urbanisation Partnership Flickr.com Prodej ojetých elektromobilů v ČR se v pololetí zdvojnásobil na 11 998 aut Nabíjení elektromobilu Foto: Gustavo Fring Pexels Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord, v červnu jich lidé koupili 2142

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist