Zájem o elektrická nákladní auta v Česku roste, ale pomaleji než v EU
"Počet nově registrovaných elektrických lehkých užitkových vozidel v České republice v prvním pololetí vzrostl na 996, meziročně o 53 procent. Jejich podíl na nových registracích se současně zvýšil z 6,8 procenta na 9,2 procenta, což potvrzuje, že elektrifikace užitkové dopravy postupně nabírá tempo, i když stále vychází z relativně nízké základny,“ uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.
U nákladních aut rostl v unii počet registrovaných elektromobilů o 47,7 procenta, podíl na trhu dosáhl 4,8 procenta. V Česku dopravci za pololetí registrovali o sedm procent více elektrických nákladních aut, podíl na trhu dosáhl 1,2 procenta.
Tržní podíl autobusů na elektrický pohon dosáhl v prvním pololetí v unii 21,6 procenta, v Česku to bylo 7,4 procenta.
"Další rozvoj bude záviset především na dostupnosti dobíjecí infrastruktury, stabilním legislativním prostředí a podpoře provozovatelů flotil. Právě nyní mohou dopravci využít výzvu Modernizačního fondu, která až do konce listopadu podporuje pořízení elektrických nákladních vozidel i výstavbu neveřejné dobíjecí infrastruktury,“ doplnil Havránek.
Upozornil, že z dotační výzvy TransCom je v současné době vyčerpáno 269 milionů korun, což znamená, že stále zbývá vyčerpat 690 milionů korun, tedy 72 procent celkové částky.
reklama