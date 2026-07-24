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Trh s novými elektromobily v ČR rostl v pololetí o čtvrtinu, s ojetými o 76 procent

24.7.2026 01:04 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | jc_cards / Piqsels
V Česku bylo v letošním prvním pololetí 73 800 elektromobilů. Trh s novými vozy na elektrický pohon rostl o čtvrtinu, trh s ojetými o 76 procent. V podílu elektromobilů na celkovém počtu nových aut ale Česko stále zaostává za Evropskou unií. Třetinu mezi novými prodeji měla značka Škoda následovaná Teslou, posilují ale i čínské značky. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
V letošním prvním pololetí lidé v Česku koupili 8630 nových elektromobilů, na silnicích jich ale od začátku roku přibylo přes 16 000 díky silnému dovozu ojetých elektromobilů. "Více než 44 procent letošních registrací přitom tvoří dovezené ojeté elektromobily, což potvrzuje, že se elektromobilita postupně otevírá širšímu okruhu řidičů. Zatímco registrace nových bateriových elektromobilů letos vzrostly meziročně o 25 procent, registrace dovezených ojetých elektromobilů se zvýšily o 76 procent," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.

Podíl elektromobilů na nových registracích osobních aut letos v prvním pololetí v Česku stoupl na 6,6 procenta, průměr EU je ale 20,7 procenta. Počet prodaných elektromobilů meziročně vzrostl o 40,5 procenta.

Na českém trhu s novými elektromobily zůstala v letošním prvním pololetí jedničkou značka Škoda s tržním podílem 33,2 procenta, následovaná Teslou s podílem 16,6 procenta. Posilují ale také nové značky původem z Číny. "Značka BYD se s 278 registracemi již zařadila do TOP 10 nejúspěšnějších značek v kategorii nových osobních bateriových elektromobilů. Leapmotor obsadil se 185 registracemi 13. místo, Xpeng se s 87 registracemi dělí o 15. příčku s Audi. V registracích se objevují také další čínské značky, například MG, Omoda/Jaecoo, Dongfeng či Lynk & Co," uvedl Havránek. Data podle něj potvrzují postupné rozšiřování portfolia čínských výrobců na českém trhu s elektromobily, a to i mimo největší a již etablované značky.

V Česku je v současnosti registrováno 73.800 aut na čistě elektrický pohon. Nejvíce je automobilů značky Tesla, a to 16.200. Následuje Škoda s 14.600 vozy a Volkswagen se 7900 automobily. Majitelé elektromobilů mají k dispozici 7723 veřejných dobíjecích bodů, z toho 13,6 procenta má výkon nad 150 kilowattů, které umožňují rychlé dobíjení.

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RV

Richard Vacek

24.7.2026 18:10
Pro stát je to katastrofa. Přichází tak o spotřební daň z paliva. A pokud zdaní elektromobily, tak je to zase katastrofa pro majitele, kteří budou mít dražší provoz než majitelé spalovacích aut.
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