Trh s novými elektromobily v ČR rostl v pololetí o čtvrtinu, s ojetými o 76 procent
Podíl elektromobilů na nových registracích osobních aut letos v prvním pololetí v Česku stoupl na 6,6 procenta, průměr EU je ale 20,7 procenta. Počet prodaných elektromobilů meziročně vzrostl o 40,5 procenta.
Na českém trhu s novými elektromobily zůstala v letošním prvním pololetí jedničkou značka Škoda s tržním podílem 33,2 procenta, následovaná Teslou s podílem 16,6 procenta. Posilují ale také nové značky původem z Číny. "Značka BYD se s 278 registracemi již zařadila do TOP 10 nejúspěšnějších značek v kategorii nových osobních bateriových elektromobilů. Leapmotor obsadil se 185 registracemi 13. místo, Xpeng se s 87 registracemi dělí o 15. příčku s Audi. V registracích se objevují také další čínské značky, například MG, Omoda/Jaecoo, Dongfeng či Lynk & Co," uvedl Havránek. Data podle něj potvrzují postupné rozšiřování portfolia čínských výrobců na českém trhu s elektromobily, a to i mimo největší a již etablované značky.
V Česku je v současnosti registrováno 73.800 aut na čistě elektrický pohon. Nejvíce je automobilů značky Tesla, a to 16.200. Následuje Škoda s 14.600 vozy a Volkswagen se 7900 automobily. Majitelé elektromobilů mají k dispozici 7723 veřejných dobíjecích bodů, z toho 13,6 procenta má výkon nad 150 kilowattů, které umožňují rychlé dobíjení.
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