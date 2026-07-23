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Prodej ojetých elektromobilů v ČR se v pololetí zdvojnásobil na 11 998 aut

23.7.2026 16:45 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Sino-German Urbanisation Partnership / Flickr.com
V Česku se v prvním pololetí prodalo 11 998 ojetých elektromobilů, což je o 98 procent více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl z 1,5 na 2,9 procenta a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Vyplývá to z analýzy českého trhu společnosti Aures Holdings.
 
"Zdvojnásobení prodejů při stabilních cenách a rychlejším obratu jsou dalším potvrzením trendu, že ojetý elektromobil přestal být zbožím pro úzkou skupinu nadšenců. Kupující dnes řeší stejné racionální otázky jako u benzinového či naftového auta: cenu, nájezd a výbavu. Obavy z elektřiny viditelně ustupují," uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.

Zájem o bateriová auta na celém trhu během pololetí sílil. Nebývale studený leden začal s 948 prodanými vozy, což bylo o šestinu víc než před rokem; v dubnu už ale majitele změnilo 2976 elektromobilů, tedy téměř trojnásobek loňského dubna. Zrychlil i samotný prodej. Průměrná doba, po kterou vůz čeká v nabídce na kupce, klesla z 65 na 56 dní a v červnu činila 49 dní.

Ceny přitom zůstaly stabilní. Průměrný prodaný elektromobil letos vyšel na 687 000 korun, loni na 683 000 Kč. Průměrný nájezd prodaných elektromobilů se zvýšil o 10 000 na 66 000 kilometrů.

Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy, letos už však na elektromobily nestačily. Jejich odbyt se letos zvýšil 6990 na 9481 vozů.

Nejžádanějším ojetým elektromobilem v pololetí byla stejně jako loni Tesla Model 3 s 1485 prodanými kusy. Přibližuje se jí nově Škoda Enyaq s 1268 vozy. Na dalších místech skončily modely Volkswagen ID.4 s 788 vozy, ID.3 s 773 vozy a Tesla Model Y se 770.

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