Evropský parlament schválil odklad nařízení o odlesňování o rok, začnou jednání se státy EU
Návrh podpořilo 402 europoslanců, 250 jich bylo proti a osm se zdrželo hlasování. Evropský parlament nyní zahájí jednání s členskými státy EU o konečné podobě normy, kterou musí ještě následně schválit europarlament i Rada a musí být zveřejněna v Úředním věstníku EU do konce roku 2025, aby roční odklad vstoupil v platnost.
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci mají mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla pak měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.
Následně podle serveru Euractiv ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec komise dosáhla shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost letos 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků půjde o roční odklad, pravidla tedy začnou platit až od 30. prosince 2026.
Mnohé státy s tím ale nesouhlasily a s novým návrhem na odložení přišlo před pár dny Německo. Během následného jednání, které proběhlo minulý týden, se členské státy shodly na odložení nařízení. Evropský parlament dnes potvrdil pozici členských států.
