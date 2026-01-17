https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-unie-a-mercosur-po-25-letech-jednani-podepsaly-obchodni-dohodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Evropská unie a Mercosur po 25 letech jednání podepsaly obchodní dohodu Aktualizováno

17.1.2026 19:12 | ASUNCIÓN (ČTK)
Diskuse: 13
Foto | Lisandro M. Enrique / Flickr.com
Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.
 
Dohodu musí ještě schválit Evropský parlament. Musí být také ratifikována legislativním orgány členských zemí Mercosuru, tedy Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye. Členem bloku je také Bolívie, ta však není v současné dohodě zahrnuta, protože se stala členem až v roce 2024 a nebyla tedy zapojena do jednání. K dohodě se bude moci připojit v příštích letech.

Země EU daly zelenou podpisu dohody 9. ledna, podpořilo ji 21 zemí včetně Česka. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko; Belgie se zdržela.

Ceremoniálu v centrální bance v Asunciónu se zúčastnili mimo jiné šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa, evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič, argentinský prezident Javier Milei, paraguayský prezident Santiago Peňa či uruguayský prezident Yamandú Orsi. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva se nezúčastnil, místo sebe vyslal ministra zahraničí.

Von der Leyenová ve vystoupení představila dohodu o volném obchodu jako výhodu pro oba hospodářské bloky. "Z tohoto partnerství budeme těžit oba - ekonomicky, diplomaticky i geopoliticky," uvedla. "A naše poselství zbytku světa je jasné: EU a Mercosur sázejí na spolupráci místo na konkurenci a na partnerství místo na polarizaci," podotkla.

Aby bylo možné dohodu o volném obchodu uzavřít, rozdělila ji EU na dvě části: politickou dohodu o partnerství a dočasnou obchodní dohodu. Obchodní část spadá výhradně do pravomocí EU, takže o jejím schválení a podpisu mohli minulý týden rozhodnout ministři členských států hlasováním většiny. Národní parlamenty ji proto nemusejí ratifikovat. Než ale dohoda o volném obchodu začne platit, musí ji ještě schválit Evropský parlament. EK zatím neplánuje, že by se dohoda začala používat před tímto schválením. Teď se bude EU snažit získat pro dohodu podporu europoslanců. Politická dohoda o partnerství vstoupí v platnost až ve chvíli, kdy ji ratifikují všechny členské státy EU a také zúčastněné země Mercosuru.

Pro evropské firmy budou díky dohodě v oblasti platit mnohem nižší cla a nebudou muset čelit obchodním překážkám, se kterými se potýká většina ostatních zemí. Odhaduje se, že dohoda může zvýšit roční export EU do zemí Mercosuru až o 39 procent, respektive 49 miliard eur (1,2 bilionu Kč), což by mohlo podpořit více než 440.000 pracovních míst v celé Evropě.

Cílem dohody je mimo jiné snížit jihoamerická cla na automobily, stroje a průmyslové výrobky vyrobené v EU a zároveň umožnit čtyřem zemím Mercosuru na oplátku prodávat do Evropy více zemědělského zboží.

Dohoda má i kritiky, například Francie ji dlouhodobě označuje za nepřijatelnou. Vyjadřuje obavy, že zejména příliv levného hovězího a drůbežího masa, cukru nebo kukuřice způsobí velké ztráty francouzským zemědělcům. Proti dohodě v posledních týdnech opakovaně protestovali farmáři v některých evropských zemích.

Dohoda ruší cla na více než 90 procent bilaterálního obchodu mezi EU a Mercosurem. Hodnota obchodu mezi oběma bloky v roce 2024 činila 111 miliard eur. Vývoz z EU tvoří hlavně stroje, chemické výrobky a dopravní zařízení. Vývoz Mercosuru se soustředí na zemědělské produkty, nerostné suroviny, buničinu a papír.

Online diskuse

Všechny komentáře (13)
PH

Pavel Hanzl

18.1.2026 08:17
Konečně dobrá zpráva, takových je dnes jako šafránu. pro naše firmy je to velmi výhodné, můžou si některé kšefty s USA přepákovat sem. Trump určitě zuří, ale proč to podepsali až teď, po 25 letech? Právě kvůli jemu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.1.2026 10:03
Zcela jistě špatná zpráva.
Silně klesne kvalita potravin (Mercosur má výrazně nižší hygienické i technické standardy). Bude ještě hůř našim potravinovým producentům, kteří produkují potraviny daleko kvalitnější a bezpečnější. A v podstatě nulový význam pro firmy, protože ty v EU končí. Elektromobily, které se jediné budou smět v EU vyrábět, do Jižní Ameriky neprodáme (protože tam nejsou lidé zblblí klimapropagandou a předražený a ani ne polofunkční elektrošrot kupovat nebudou).
A pořád je tu onen problém, že v zemích Mercosur se používají při produkci jak rostlinných tak živočišných potravin látky v EU striktně zakázané (a vylobbovali ten zákaz ekologové), takže se dost divím tomu nadšenému hýkání ekologů.
Buďto jsou ty látky skutečně tak šíleně nebezpečné, jak ječeli ekologové, když se prosazovaly jejich celounijní zákazy, a pak se musíme připravit na vzestup výskytu rakoviny a dalších podobných "milých" chorob, nebo jsou neškodné, a pak by se měly povolit i našim zemědělcům, což by snížilo cenu jejich produkce natolik, že by se dovoz potravin ze zemí Mercosur přestal vyplácet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.1.2026 10:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě plácáte nesmysly jak dycky, součástí jsou velmi přísné kvalitativní kontroly, bezcelní vývoz našich úprůmyslových výrobků se jim velmi hodí, Trump je chce tvrdě vydírat. Naše elkáry se prodávají po celém světě a v Jižní americe budou mít určitě dobrý odbyt, mají tam už 75% elektřiny z OZE.
Odpovědět
sv

s v

18.1.2026 11:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Silně klesla tvoje mentální kapacita. Už si nepamatuješ, že opak je pravdou. EU dováží ve velkém jak potraviny tak krmiva z jižní Ameriky celé roky a bez nich se EU zemědělský trh neobejde. Jediný problém je clo ... teď už naštěstí nikoliv.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.1.2026 11:37
Pane Hanzle, např. to, že bylo zvíře vykrmováno v EU přísně zakázanými OZE plodinami, nebo že byly použity v EU zakázané výkrmové hormony či antibiotika (při dodržení patřičné karanténní doby před porážkou) prostě prokázat nejde. Druhou věcí jistě je, zda ony kontroly nepoběží na základě politického zadání "nic tam nesmíte najít, i kdyby to na vás křičelo a plácalo vás to po rukách", jak to bylo běžné za socíku moskevského (ten bruselský je srovnatelný).

A možná ještě něco:
1. Země Mercosur mají politicky daleko blíž k Číně a Rusku než EU, takže, až si zlikvidujeme naše výrobce potravin, nám mohou zarazit dodávky, a tím nás přimět k podřízení se těmto státům.
2. Ten dovoz je velmi snadno zablokovatelný. Po realizaci takové blokády bychom na tom byli hůř, než Centrální mocnosti za první světové války nebo Německo spolu s okupovanými územími a satelity za té druhé. Protože obojí měli vyšší produkci potravin na svém území, než má EU nyní (a dohoda s Mercosur povede k úpadku stávající produkce potravin na celém území EU).

Řekl bych, že tyhle dva body asi vadí Trumpovi víc, než nějaká ekonomika, protože zvednou váhu kamene na jeho krku, který představuje pro něj EU, o hezkých pár desítek procent. A může to přispět i k tomu, že se USA na EU členy NATO kompletně vykašlou i v případě jejich napadení Ruskem nebo Čínou.
Odpovědět
sv

s v

18.1.2026 11:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty seš taky oze plodina, lžirgile.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.1.2026 12:03
Čím větší trh, tím lepší ceny i díky lepšímu fungování komparativních výhod. Takže se můžeme těšit na argentinské bifteky za přijatelné ceny. A v jižní Americe zas budou dostupnější třeba evropská auta.
Odpovědět
pk

pepa knotek

18.1.2026 13:49
Vyjednané to bude stejně skvěle jako naše přístupové podmínky pro členství v EU, pokud si na to ještě někdo vzpomene, dnes můžeme akorát skřípat zubama a šoupat nohama. Nějaké promile obyvatelstva na dohodě dobře vydělá, zbytek na to doplatí jako vždycky. V české kotlině se zbaští ledacos, hlavně když to bude ve slevě - dosavadní praxe řetězců to jen potvrzuje, takový klondajk nikde jinde v EU nemají.
Odpovědět
sv

s v

18.1.2026 14:21 Reaguje na pepa knotek
Na to si musíš stěžovat u notorika v komatu, pepku. Ten byl premiérem v době vyjednávání přístupových podmínek do EU.
Odpovědět
pk

pepa knotek

18.1.2026 14:37 Reaguje na s v
vyjednali to špidla s teličkou
Odpovědět
sv

s v

18.1.2026 17:20 Reaguje na pepa knotek
A to sis vycucal z kterýho prstu, pepku. Předvstupní rozhovory do eu probíhaly od roku 1998 do roku 2002, což je snadno ověřitelný fakt. Kdo byl ke vší smůle v té době premiérem je taky velmi dobře známo ... notorik v komatu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.1.2026 13:56
to Richard Vacek 18.1.2026 12:03
Od určit velikosti trhu tohle neplatí. EU je navíc limitována nikoli velikostí, ale přeregulovaností.
Odpovědět
sv

s v

18.1.2026 14:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Tvoje fantasmagorie o trhu bere vážně ten co žere seno, lžirgile.
Odpovědět
 
