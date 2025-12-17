https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropsky-parlament-schvalil-odklad-narizeni-o-odlesnovani-o-dalsi-rok
Evropský parlament schválil odklad nařízení o odlesňování o další rok

17.12.2025 19:36 | ŠTRASBURK (ČTK)
Foto | Oliver Paaske / Unsplash
Evropský parlament dnes schválil dohodu s členskými státy o odložení hojně diskutovaného nařízení o odlesňování o další rok. Cílem je umožnit zemědělcům, lesníkům, obchodníkům i dalším hospodářským subjektům, aby se mohli na předpis řádně připravit. Normu kritizovala mimo jiné Česká republika, která rovněž tlačila na další odklad.
 
Pro hlasovalo 405 europoslanců, 242 jich bylo proti a osm členů europarlamentu se zdrželo. Aby změny vstoupily v platnost, musí být text formálně schválen ještě Radou EU, která zastupuje členské státy, a zveřejněn v Úředním věstníku EU do konce letošního roku.

Velké hospodářské subjekty a obchodníci budou nyní muset nařízení uplatňovat od 30. prosince 2026 a malé hospodářské subjekty, soukromé osoby a mikropodniky či malé podniky od 30. června 2027. "Tato dodatečná lhůta má zaručit hladký přechod a poskytnout čas na vylepšení IT systému, který hospodářské subjekty, obchodníci a jejich zástupci používají k podávání elektronických prohlášení o náležité péči," uvedl europarlament.

Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci mají mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla pak měla platit od 30. prosince letošního roku. Systém se ale nejevil jako plně funkční a komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.

Následně ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec komise dosáhla shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost letos 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to mělo například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků mělo jít o roční odklad, tedy norma se měla začít uplatňovat až od 30. prosince 2026.

Mnohé státy s tím ale nesouhlasily a s novým návrhem na úplné odložení o další rok přišlo v listopadu Německo. V následném jednání se členské státy na odkladu shodly. Stejný krok podpořil 26. listopadu i Evropský parlament. A spoluzákonodárci následně dosáhli kompromisní dohody.

Dále čtěte |
Pražská EVVOluce

