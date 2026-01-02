Začala platit novela související se sporným nařízením EU proti odlesňování

Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejcům ukládá povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě.
K 1. lednu vstoupila v účinnost novela zákona o uvádění dřeva na trh, která reaguje na kritizované evropské nařízení proti odlesňování půdy. Toto nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejcům ukládá povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě. Novela českého zákona kvůli tomu upravuje český zákon. Nařízení mělo začít platit na konci letošního roku, unie se ale před měsícem dohodla, že nařízení odloží o další rok.
Nařízení kritizovaly firmy, některé členské státy včetně Česka i část obchodních partnerů EU. Česká potravinářská komora už dříve varovala, že nařízení zatíží podniky zbytečnou administrativou a zvýší jejich náklady. V konečném důsledku by se navýšení nákladů podle komory mohlo promítnout i do cen pro spotřebitele. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už během projednávání novely v Parlamentu opakoval, že z jeho pohledu jde o zbytečnou zátěž zemědělců a podnikatelů.
Nařízení mělo nejprve platit už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu na letošní 31. prosinec, protože nařízení nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace. Část měla začít platit až od 30. června příštího roku. Na základě prosincové dohody členských států EU a Evropského parlamentu nastal ale další odklad. Nyní budou muset velké hospodářské subjekty a obchodníci nařízení uplatňovat od 30. prosince 2026 a malé hospodářské subjekty, soukromé osoby a mikropodniky či malé podniky od 30. června 2027. Evropská komise bude muset případně do dubna 2026 navrhnout další zjednodušující opatření.
Novela také formálně upravuje vznik Národního lesnického institutu, který vznikl z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Národní lesnický institut dostal přidělené nové činnosti, které překračují rámec hospodářské úpravy lesů. Na starost bude mít například boj proti odlesňování. Bude správním úřadem s patřičnými pravomocemi, má mít na starosti odborné činnosti podle lesního zákona.
