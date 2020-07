Etiopie se prý přiblížila dohodě s Egyptem a Súdánem o přehradě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Yonas Kidane / Flickr.com Přehrada v severozápadní Etiopii poblíž hranice Súdánu, jak ji zachytil satelit Sentinel-2 dne 4. dubna 2020.

Etiopský premiér Abiy Ahmed dnes oznámil, že Etiopie, Egypt a Súdán dosáhly "porozumění, které by mohlo vydláždit cestu k průlomové dohodě" o rozsáhlé vodní přehradě budované v Etiopii na jednom z přítoků Nilu. Prohlášení vydala premiérova kancelář poté, co se objevily satelitní snímky, na kterých je vidět, že nádrž je téměř naplněná a hladina vody v ní je nejvýše za poslední čtyři roky, informuje agentura AP.

Rozsáhlé vodní dílo na Modrém Nilu je předmětem několikaletého sporu mezi třemi africkými zeměmi, poněvadž Egypt a Súdán se obávají, že nádrž omezí jejich přístup k pitné vodě. Egypt dříve navrhl, aby Etiopie nádrž naplnila postupně během několika let a brala přitom v úvahu momentální situaci, což Addis Abeba odmítá. Neúspěšná jednání trvají od roku 2014.

Podle prohlášení premiérovy kanceláře voda v nádrži stoupla díky vydatným dešťům v uplynulých dvou týdnech. Etiopský ministr pro vodohospodářství dříve tento měsíc popřel informace, podle kterých země začala obří rezervoár plnit, i když etiopská vláda zároveň oznámila, že začne vodu v přehradě i přes odpor dalších dvou zemí zadržovat, protože Modrý Nil se v období dešťů rozvodňuje. V nejnovějším prohlášení ale stojí, že se představitelé zemí dohodli na pokračování "dalších diskuzí o technických otázkách naplnění" a chtějí dojít ke "shodě založené na porozumění".

Etiopie tvrdí, že díky přehradě by se mohly miliony etiopských občanů vymanit z chudoby. Egypt, který leží na dolním toku a jehož obyvatelstvo na vodě z Nilu závisí, se domnívá, že přivedení vody do nádrže by pro něj mohlo mít katastrofické následky.

Modrý Nil pramení v etiopském jezeře Tana, řeku Nil tvoří od soutoku s Bílým Nilem v súdánském Chartúmu. Nil zajišťuje téměř 90 procent veškeré pitné vody v Egyptě, v úzkém pásu podél jeho břehů pak žije 97 procent ze stomilionové populace této severoafrické země.

Do jednání o nádrži se již zapojilo množství prostředníků včetně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nikomu se však nepodařilo dosáhnout kompromisního řešení, které by přijaly všechny strany. Se stavbou přehrady začala Etiopie v roce 2011. Existují obavy, že spory mohou vyústit až v ozbrojený konflikt.

