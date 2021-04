Etna opět chrlila lávu a popel, přerušila provoz na letišti v Katánii

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BPEarthWatch / youtube.com Etna je jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Italský vulkán Etna do ovzduší nad východní Sicílii opět vypustil působivý oblak sopečného popela, který se vypínal až do výšky devíti kilometrů. Popel a drobný pyroklastický materiál zasypal Katánii, město muselo od brzkého rána do odpoledne přerušit provoz letiště, píše agentura ANSA.

Popel pokryl i řadu menších měst a vesnic na jižních svazích 3300 metrů vysoké sopky. V některých městech erupce roztřásla okna a dveře. Jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě v noci na čtvrtek chrlil lávua červeně rozsvítil noční oblohu.

L'Etna è tornata ad eruttare: lava e cenere dal cratere sudorientale 👇 https://bit.ly/3dwgcom Zveřejnil(a) meteo.it dne Pátek 2. dubna 2021

Etna se probudila k životu v polovině ledna, tato erupce je od té doby už 17. v řadě. Majestátní vulkán, který má několik hlavních a na 300 menších kráterů, je i oblíbeným cílem turistů. Nejstarší záznamy o jeho erupcích pocházejí již ze starověku. Od roku 2013 je tato sicilská dominanta zapsána na seznamu přírodních památek světového dědictví UNESCO.

reklama