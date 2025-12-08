Na Chebsku otřesy od listopadu neustávají, přes dva stupně měl i dnes odpoledne
Podle seismologů bylo během současné aktivity zaznamenáno už 11 otřesů přesahujících magnitudo dva. Dnešní otřes, který se odehrál okolo 17:12, vyhodnotily automatické stanice na sílu 2,65. Obvykle pak ale detailní výpočty ukážou slabší sílu otřesu. Ten dnešní se odehrál v hloubce téměř deset kilometrů pod zemí.
O zemětřeseních tohoto roje eviduje Geofyzikální ústav zatím už 140 hlášení místními obyvateli.
Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.
