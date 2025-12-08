https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-chebsku-otresy-od-listopadu-neustavaji-pres-dva-stupne-mel-i-dnes-odpoledne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Chebsku otřesy od listopadu neustávají, přes dva stupně měl i dnes odpoledne

8.12.2025 19:51 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zemětřesný roj na Pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva stupně. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými stanicemi i dnes odpoledne. Od počátku letošního zemětřesného roje bylo podle ověřených dat Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR zaznamenáno už 11 otřesů se silou nad dva stupně.
 
"Od čtvrtka 4. prosince došlo k několika zemětřesením v oblasti západních Čech, která byla patrně pocítěna místními obyvateli. Maximální magnitudo 2,5 měl sobotní (6. prosince) otřes, který nastal ve 22:26 našeho času (21:26 světového času UTC) v hloubce deset kilometrů. Oproti otřesům, které postihly tuto oblast koncem listopadu, se ohniska víkendových jevů nacházejí přibližně dva kilometry severněji pod obcí Černá," uvedl dnes seismologický ústav na webu.

Podle seismologů bylo během současné aktivity zaznamenáno už 11 otřesů přesahujících magnitudo dva. Dnešní otřes, který se odehrál okolo 17:12, vyhodnotily automatické stanice na sílu 2,65. Obvykle pak ale detailní výpočty ukážou slabší sílu otřesu. Ten dnešní se odehrál v hloubce téměř deset kilometrů pod zemí.

O zemětřeseních tohoto roje eviduje Geofyzikální ústav zatím už 140 hlášení místními obyvateli.

Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Záznam zemětřesení na seismografu Foto: Cico Shutterstock Otřesy na Chebsku neustávají, dnes po poledni se země znovu zachvěla Záznam zemětřesení na seismografu Foto: Cico Shutterstock Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně Foto: Huhulenik Wikimeda Commons Skalní četa v Českém Švýcarsku odstraňuje kámen hrozící pádem na cestu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist