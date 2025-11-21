Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně
21.11.2025 20:22 (ČTK)
Záznam zemětřesení na seismografu
Přes noc se země uklidnila, dnes před polednem ale přišly další otřesy. Seismické stanice zaznamenaly hned dva otřesy mezi 11:30 a 11:45, přičemž ten druhý měl podle předběžných údajů automatických stanic sílu 2,6 stupně.
Naposledy se silnější otřesy objevily letos 25. září, kdy se magnitudo otřesů dostalo až na 2,8 stupně. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická zemětřesnými roji, kdy se energie neuvolňuje jedním silným a devastujícím otřesem, ale sérií malých záchvěvů, které obvykle nevyvolávají škody. Nicméně místní obyvatelé často pozorují zvukové efekty, které otřesy provázejí.
Online diskuse
