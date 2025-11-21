https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-chebsku-se-opet-chveje-zeme-nektere-otresy-presahly-dva-stupne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně

21.11.2025 20:22 (ČTK)
Záznam zemětřesení na seismografu
Záznam zemětřesení na seismografu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Cico / Shutterstock
Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a dnes znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer pocítili lidé otřes a dnes okolo poledne další dvě zachvění země. Oba dnešní otřesy by mohly mít magnitudo - sílu - přes dva stupně, ten silnější okolo 2,6. Vyplývá to z údajů Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a aplikace Seislok, kterou ústav pro informovaní obyvatel vyvinul.
 
"Ve čtvrtek ve 23:11 našeho času došlo k slabému zemětřesení východně od města Luby. Zemětřesení mělo magnitudo (sílu) 2,6 po manuální revizi seismogramů, ohnisko se nacházelo v hloubce osmi kilometrů. Poloha ohniska je totožná jako u předchozích pocítěných otřesů v minulých měsících. Jedná se již o několikátý pocítěný otřes v této lokalitě," uvedl dnes Geofyzikální ústav na svých webových stránkách. Je proto podle něj pravděpodobné, že se zde otřesy mohou opakovat. "V tuto chvíli evidujeme přes dvě desítky takzvaných makroseismických pozorování, tedy hlášení o pocítěném zemětřesení od místních obyvatel," dodal ústav.

Přes noc se země uklidnila, dnes před polednem ale přišly další otřesy. Seismické stanice zaznamenaly hned dva otřesy mezi 11:30 a 11:45, přičemž ten druhý měl podle předběžných údajů automatických stanic sílu 2,6 stupně.

Naposledy se silnější otřesy objevily letos 25. září, kdy se magnitudo otřesů dostalo až na 2,8 stupně. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická zemětřesnými roji, kdy se energie neuvolňuje jedním silným a devastujícím otřesem, ale sérií malých záchvěvů, které obvykle nevyvolávají škody. Nicméně místní obyvatelé často pozorují zvukové efekty, které otřesy provázejí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Huhulenik Wikimeda Commons Skalní četa v Českém Švýcarsku odstraňuje kámen hrozící pádem na cestu Záznam zemětřesení na seismografu Foto: Cico Shutterstock U Orlické přehrady dnes přístroje dvakrát zaznamenaly slabé zemětřesení Záznam zemětřesení na seismografu Foto: Cico Shutterstock Na Chebsku proběhne rozsáhlý seismický experiment

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist