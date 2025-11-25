https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/otresy-na-chebsku-neustavaji-dnes-po-poledni-se-zeme-znovu-zachvela
Otřesy na Chebsku neustávají, dnes po poledni se země znovu zachvěla

25.11.2025 15:35 (ČTK)
Mírné otřesy země na Chebsku neustávají. Od 20. listopadu se otřesy mezi jedním a dvěma stupni vyskytují téměř každý den. Dnes automatické stanice zaznamenaly dva otřesy po 13:00. Druhý z nich podle předběžných údajů měl magnitudo 2,21. Síla otřesů se následně upřesňuje, rozdíl mezi automatickým odhadem a přepočítanou hodnotou může být i okolo 0,5 stupně, uvádí na svých stránkách Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.
 
Zatím nejsilnější otřesy současného roje se vyskytly ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. listopadu, kdy nejsilnější dosáhly 2,6 stupně. Všechny otřesy se odehrávají v hloubce přes sedm kilometrů a všechny mají epicentrum východně od Lubů u Chebu a severně od Nového Kostela. Mezi silnějšími otřesy se vyskytují i drobnější zachvění.

Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.

