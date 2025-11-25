Otřesy na Chebsku neustávají, dnes po poledni se země znovu zachvěla
25.11.2025 15:35 (ČTK)
Záznam zemětřesení na seismografu
Foto | Cico / Shutterstock
Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.
