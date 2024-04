EU zahájila vyšetřování čínských dodavatelů turbín pro větrné parky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Evropská komise zahájila nové vyšetřování čínských dodavatelů větrných turbín pro větrné elektrárny v Evropské unii kvůli podezření z nadměrného využívání státních dotací. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na text projevu evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové na Princetonské univerzitě ve Spojených státech.

EK se zaměří na podmínky rozvoje větrných parků ve Španělsku, Řecku, Francii, Rumunsku a Bulharsku, uvádí se v textu projevu. Jména společností však zveřejněna nejsou.

Vyšetřování se uskuteční na základně nařízení EU o zahraničních dotacích. To od července 2023 umožňuje EK posuzovat, zda společnostem neumožňují předkládat příliš výhodné nabídky ve veřejných zakázkách zahraniční dotace.

Větrné turbíny instalované v EU byly většinou vyrobené v evropském bloku, čínští výrobci si ale rychle budují pozici na světovém trhu, na kterém měli v roce 2022 zhruba dvoutřetinový podíl. V případě solárních panelů mají čínští výrobci na trhu EU podíl více než 90 procent.

Podle Vestagerové tak musí EU zaujmout důslednější přístup. "A musíme to udělat dříve, než bude pozdě. Nemůžeme si dovolit, aby se u elektromobilů, větrných elektráren nebo nezbytných čipů opakovalo to, co se stalo u solárních panelů," uvádí se v textu projevu.

Je to další z řady vyšetřování čínských výrobců čistých technologií. Minulý týden se komise začala zabývat tím, zda čínští uchazeči ve veřejné soutěži na solární park v Rumunsku ve svých nabídkách nevyužili nadměrně dotace. Od loňského roku EK také ze stejného důvodu zkoumá, zda má uvalit cla na dovoz čínských elektromobilů.

Čínská obchodní komora při EU již dříve uvedla, že je vážně znepokojena hloubkovými vyšetřováními čínských podniků podle práva EU. Způsob, jakým bylo nařízení formulováno, podle ní diskriminuje čínské podniky a tato situace narušuje rovné podmínky pro čínské podniky působící v EU.

