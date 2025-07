EU zavede přírodní kredity pro podporu biodiverzity a ochranu přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Evropská komise představila plán zavádějící takzvané přírodní kredity. Ty mají umožnit zemědělcům, lesníkům a dalším hospodářům získávat dodatečný příjem za nadstandardní opatření na podporu biodiverzity. Cílem plánu je podle komise motivovat soukromé investice do akcí na ochranu přírody a odměňovat ty, kteří tyto akce podnikají a investují do nich."Ochrana přírody je vnímána jako náklad, my ale musíme začít přemýšlet o ochraně přírody jako o investici," uvedla v Bruselu eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová. Zmínila, že 75 procent evropských podniků je závislých na přírodě, 80 procent přírody v Evropě je ale ve špatném stavu. "Nejde o to, aby se z přírody stala komodita, ale abychom uznali a odměnili akce, které přírodu obnovují a udržují," dodala.

Přírodní kredity podle ní mohou být slibným nástrojem, jak změnit způsob, jak si Evropané cení přírody. Představují způsob, jak nasměrovat finanční prostředky na akce pozitivní pro přírodu, například na obnovu mokřadů či zvyšování biologické rozmanitosti. Budou znamenat další zdroj příjmů pro zemědělce, lesníky, správce půdy, rybáře a mnoho dalších.

"Podnikům a investorům mohou nabídnout důvěryhodný nástroj, který pomůže obnově přírody v souladu s jejich firemními závazky," doplnila švédská eurokomisařka.

Přírodní kredity doplní stávající veřejné financování biodiverzity jako dodatečný a dobrovolný zdroj financování. Cílem dnes zveřejněného plánu je podle unijní exekutivy vyvinout jasné standardy pro opatření pozitivní pro přírodu tak, aby byly tyto přírodní kredity efektivní a důvěryhodné a zároveň aby se zabránilo administrativní zátěži při zapojení do takového systému.

Na vytváření celého plánu se budou podílet všechny důležité strany. Komise proto vyzvala podniky, vědce, vlády i občanskou společnost, aby v rámci otevřené výzvy až do 30. září 2025 na návrh reagovaly a podaly zpětnou vazbu.

