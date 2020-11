Europoslanci nezablokovali zákaz používání olova v mokřadech

Zbyněk Šeděnka 26.11.2020 16:57

Pokud někdo řekne "A", měl by říct i "B". Soudružka Hazekampová by měla navrhnout alternativu, která by měla stejné parametry jako olovo, ale nebyla by toxická. Z kovů se stejnými parametry mě napadá akorát zlato. Používání nábojů s takovými broky by ale asi Eurosojuz nedotoval.

