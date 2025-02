U španělského Tenerife spatřili černého ďábla, obvykle žije ve velkých hloubkách

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | August Brauer / August Brauer / Wikimedia Commons Velkotlamec Johnsonův.

U španělského ostrova Tenerife byl poprvé spatřen živý velkotlamec Johnsonův, nazývaný též černý ďábel, informovala místní média . Podle nich jde o unikátní jev možná i ve světovém měřítku, jelikož tato děsivě vypadající ryba se vyskytuje obvykle jen ve velkých hloubkách."Mohlo by se jednat o první zaznamenání živého černého ďábla,, za bílého dne a blízko mořské hladiny. Tuto legendární rybu vidělo živou jen málo lidí," uvedla nevládní organizace Condrik Tenerife, která se specializuje na výzkum žraloků a rejnoků u Kanárských ostrovů a která zveřejnila na sociálních sítích videozáznam tohoto unikátního okamžiku.

Mořská bioložka Laia Valorová agentuře EFE řekla, že tak blízko mořské hladiny byly spatřeny dosud pouze mrtví dospělí jedinci tohoto druhu.

"Spatřili jsme ho, když jsme se vraceli do přístavu. Najednou jsem zahlédla něco černého, co nevypadalo jako plast," popsala Valorová zážitek z 26. ledna, který se odehrál asi dva kilometry od pláže San Juan na západě ostrova Tenerife. "Nebyl ale v dobrém stavu a žil už jen pár hodin," dodala. "Když jsme se ujistili, že je mrtvý, vzali jsme ho opatrně s sebou a odvezli do muzea přírody a archeologie v Santa Cruz de Tenerife," uvedla bioložka.

