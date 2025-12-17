https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/europoslanci-potvrdili-zmirneni-pravidel-udrzitelnosti-pro-firmy
Europoslanci potvrdili zmírnění pravidel udržitelnosti pro firmy

17.12.2025 12:04 | ŠTRASBURK (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | pressmaster / Depositphotos
Evropský parlament včera schválil dohodu s členskými státy o zmírnění dvou směrnic, které zavazují firmy informovat o udržitelnosti a kontrolovat svůj dopad na společnost. Europoslanci tak reagovali na tlak ze strany společností i některých vlád, které dlouhé měsíce požadovaly, aby EU pravidla zmírnila.
 
Pro hlasovalo 428 europoslanců, 218 jich bylo proti a 17 se zdrželo. Aktualizovaná pravidla se budou vztahovat na méně podniků a zmírní některé povinnosti. Výsledkem má být lepší konkurenceschopnost Evropské unie.

Dohodu musí nyní formálně potvrdit ještě Rada EU, která zastupuje členské státy. V platnost vstoupí dvacet dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Vyjednavači obou evropských institucí se shodli na tom, že povinnost hlásit nefinanční informace například z environmentální nebo sociální oblasti budou mít pouze evropské společnosti s více než 1000 zaměstnanci a s ročním čistým obratem nad 450 milionů eur (přibližně 10,9 miliardy Kč). Pro zahraniční podniky bude povinnost platit také – pokud jejich čistý obrat v EU přesahuje 450 milionů eur.

Spoluzákonodárci se dohodli také na úpravě směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), která po společnostech žádá, aby identifikovaly a řešily nepříznivé dopady své činnosti na lidská práva a životní prostředí. Povinnosti by měly nově dodržovat pouze společnosti s nejméně 5000 zaměstnanci a s čistým obratem nad 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy Kč). Stejná pravidla mají platit pro neevropské firmy se stejným obratem v EU.

Dané společnosti budou muset provádět potřebné analýzy a vyhodnocovat rizika v rámci svého dodavatelského řetězce. Od obchodních partnerů zaměstnávajících méně než 5000 lidí přitom budou moci žádat informace jen v případě, že to bude nezbytné k provedení hloubkové analýzy.


