Europoslanci potvrdili zmírnění pravidel udržitelnosti pro firmy
Dohodu musí nyní formálně potvrdit ještě Rada EU, která zastupuje členské státy. V platnost vstoupí dvacet dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU.
Vyjednavači obou evropských institucí se shodli na tom, že povinnost hlásit nefinanční informace například z environmentální nebo sociální oblasti budou mít pouze evropské společnosti s více než 1000 zaměstnanci a s ročním čistým obratem nad 450 milionů eur (přibližně 10,9 miliardy Kč). Pro zahraniční podniky bude povinnost platit také – pokud jejich čistý obrat v EU přesahuje 450 milionů eur.
Spoluzákonodárci se dohodli také na úpravě směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), která po společnostech žádá, aby identifikovaly a řešily nepříznivé dopady své činnosti na lidská práva a životní prostředí. Povinnosti by měly nově dodržovat pouze společnosti s nejméně 5000 zaměstnanci a s čistým obratem nad 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy Kč). Stejná pravidla mají platit pro neevropské firmy se stejným obratem v EU.
Dané společnosti budou muset provádět potřebné analýzy a vyhodnocovat rizika v rámci svého dodavatelského řetězce. Od obchodních partnerů zaměstnávajících méně než 5000 lidí přitom budou moci žádat informace jen v případě, že to bude nezbytné k provedení hloubkové analýzy.
